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蔡總統端午談話聚焦團結防疫 呼籲家長帶兒童打疫苗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統在臉書透過影片發表端午談話。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統在臉書透過影片發表端午談話。圖／取自蔡英文臉書

今天是端午節，時逢疫情未歇，蔡英文總統在臉書透過影片向國人信心喊話表示，大家一起防疫二年多，都很辛苦，在這關鍵的時刻，繼續拼一下，一定可以度過疫情的挑戰；許多家長在端午連假期間計畫帶著小朋友去打疫苗，要感謝家長們的配合，一起增加兒童疫苗接種率。

蔡總統表示，大家所關心的兒童防疫量能，到現在為止已經到貨的輝瑞兒童疫苗累計有110.88萬劑，現在台灣不到11歲的小朋友，有99萬符合接種對象，所以目前的疫苗數量相當充足。

蔡總統指出，中央政府也與地方政府合作設置接種站，來加速提升兒童疫苗接種率，從6月1日開始，在六都一共有7個大型兒童接種站已經開始正式上路，她知道有許多家長計畫利用連假帶著家裡的小朋友去打疫苗，要感謝家長們的配合，一起增加兒童疫苗接種率，來增加學童集體的保護力。

蔡總統說，特別感謝連假期間支援接種疫苗的醫護朋友，也謝謝所有第一線防疫人員，謝謝大家為台灣防疫的努力與付出。防疫需要每一個人的力量，現在是2022年的6月，去年的這個時期，因為大家配合防疫，才能克服疫情的挑戰，現在台灣也處在疫情非常關鍵的階段，要拜託大家，過端午，打疫苗，顧健康，保台灣。繼續團結，堅持防疫，祝大家端午節快樂。

疫苗 疫情 連假

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