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美國務院官網放回「不支持台獨」 綠委指這點才是關鍵

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

美國國務院網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼。民進黨立委王定宇表示，移除「台灣屬於中國一部分」才是重中之重，其他反覆變化，有的是為了和緩中國無理跳腳，有的是為了讓外交政治進程可以更和緩順暢，可以理解。

拜登政府上任後，國務院東亞局並未立即調整這項事實清單，依然沿用2018年8月公布的版本，直到上月5日，國務院更新清單，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。

國務卿布林肯上月26日發表對中政策演說，有關台灣，他重申美國的「一個中國」政策，反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立，期盼透過和平方式解決兩岸問題。兩天後，國務院更新事實清單，加入「美國不支持台獨」、「期待以和平方式解決兩岸問題」；這不僅是布林肯演說內容，也是2018年8月的版本內容。

王定宇表示，美台關係現況描述事實清單所做的更改中，移除「台灣屬於中國一部分」，這才是重中之重，把台灣屬於中國一部分移除，中國侵略台灣就不是內戰，而是國際事務，且移除後，台灣參與國際組織名正言順。

王定宇強調，這次美國調整美台關係現況描述事實清單，當然有很多部分改來改去，但務實來講，移除「台灣屬於中國一部分」才是重中之重，至於其他的反覆變化，有的是為了和緩中國無理跳腳，有的是為了讓外交進程可以更和緩順暢，都可以理解，也應該要繼續努力，但把「台灣屬於中國一部分」移除才是真實且重要一面。

美國 國務院 王定宇

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