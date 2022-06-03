數發部官網外包唐鳳稱人力不足 時力：不該是理由
數位發展部即將在七月掛牌上路，但中繼辦公室租金近7千萬，籌備期間竟將官網外包建置，引發質疑。時代力量立委陳椒華表示，詳情要再了解，但如果閒置空間夠用，不應該再另外招標租用，籌備期間也應該充足人力，「人力不足不應該是外包業務的理由」。
對於官網外包建置，籌備小組召集人唐鳳辦公室表示，籌備期間人力極為有限，為求正式掛牌運作前各項服務能夠即時到位，部分工作必須委外進行。
陳椒華說，對於數發部有沒有仔細盤點過其他閒置官署空間，盤點後不適合使用的詳細原因為何，還需要找數發部來了解，辦公處所租用百貨公司內辦公空間是否適合，也要了解原由後才能判斷。
不過陳椒華也表示，如果閒置空間夠用，實在不應該再另外招標租用，另外，數發部官網外包一事，在籌備期間就應該充足人力為妥，人力不足不應該是外包業務的理由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言