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數發部官網外包唐鳳稱人力不足 時力：不該是理由

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
7月上路的數位發展部將耗費近7000萬元另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。 圖／聯合報系資料照片
7月上路的數位發展部將耗費近7000萬元另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。 圖／聯合報系資料照片

數位發展部即將在七月掛牌上路，但中繼辦公室租金近7千萬，籌備期間竟將官網外包建置，引發質疑。時代力量立委陳椒華表示，詳情要再了解，但如果閒置空間夠用，不應該再另外招標租用，籌備期間也應該充足人力，「人力不足不應該是外包業務的理由」。

對於官網外包建置，籌備小組召集人唐鳳辦公室表示，籌備期間人力極為有限，為求正式掛牌運作前各項服務能夠即時到位，部分工作必須委外進行。

陳椒華說，對於數發部有沒有仔細盤點過其他閒置官署空間，盤點後不適合使用的詳細原因為何，還需要找數發部來了解，辦公處所租用百貨公司內辦公空間是否適合，也要了解原由後才能判斷。

不過陳椒華也表示，如果閒置空間夠用，實在不應該再另外招標租用，另外，數發部官網外包一事，在籌備期間就應該充足人力為妥，人力不足不應該是外包業務的理由。

陳椒華 時代力量

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