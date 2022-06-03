朱立倫訪美強調親美立場：不會因中共的立場有任何退縮

國民黨主席朱立倫訪美，美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」。朱立倫表示，國民黨親美的立場不會改變，非常歡迎與美國有更高層級的交流，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」。他也說，如果2024國民黨能夠重返執政，也希望台美不斷能提升，但強調不會只依賴台美關係，在區域安全和兩岸和平上也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者，不是麻煩製造者」。

朱立倫表示，華府駐美代表處重新開幕，最重要的就是讓美國的朋友、全世界的朋友，聽到國民黨聲音，「讓他們了解國民黨親美的立場不會改變」，國民黨堅持的立場和美國的民主自由的立場是一致的。同時他也會把國民黨的想法和重要的政策和美國好朋友溝通。

朱立倫說，尤其在目前區域和平最關鍵的時刻，國民黨可以扮演促進區域和平，包括台海安全、亞太安全重要的角色，和美方的朋友一起來溝通，一起來合作。重返美國告訴美國we are here、we are back，這是一個最重要的訊息。

媒體詢問親美立場，朱立倫再次強調，「國民黨親美的立場從來沒有改變」，但國際局勢是不斷在改變，台海關係也是瞬息萬變，國民黨捍衛中華民國、保衛台灣的立場絕對不會改變，「對於自我國防要求的增進，這個立場和美方想法應該是一致的」。

朱立倫認為，兩岸之間要保持能夠對話，不是只是對抗，要能夠交流而不是只有交惡，宮中協調會比所謂的熱戰對抗來的還要好很多。國民黨的這些立場和美國拜登總統和國務卿布林肯近日的談話是一致的，相信美方朋友也會了解到，在親美的立場以外兩岸仍能夠交流對話，有溝通管道，總是可以避免戰爭和衝突。

媒體詢問，對於美國提高跟台灣官方聯繫目的何在，是否會擔心繼續往這方向走，中國大陸會對台灣有危險？朱立倫表示，國民黨作為中華民國最主要的政黨，歡迎全世界跟我們有更密切的連絡關係，有更高層級的交流國民黨絕對是非常歡迎，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」，只要對台灣有利、對中華民國國民有利的一定堅持到底。

對於朱立倫多次提到親美立場，有媒體詢問，國民黨如何用正面方式來傳遞這樣的訊息，而不是許多發表的言論仍被當成反美。朱立倫說，在台灣不管從國際政治情況，還是國防要求、經貿要合作，台美關係都是最重要的，例如這兩天台美經貿的提升，國民黨是歡迎的，希望未來能落實更多具體合作。

朱立倫強調，台美關係的提升，不只民進黨是民進黨執政，前總統馬英九過去執政也是不斷在提升，「如果2024國民黨能夠重返執政，也希望這樣密切合作也能夠不斷地能提升」。但朱說，國民黨不是只會依賴台美關係而已，在區域安全、兩岸和平上不會只依賴台美關係，國民黨也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者，不會是麻煩的製造者」。

被問到對於兩岸政策的看法與上次訪美有什麼不同，如何維繫兩岸關係而不被民進黨貼標籤？朱立倫表示，民進黨對國民黨的標籤從來沒有少過一天，不管是任何職位和立場，他們認為，只要兩岸一接觸就是親中賣台，但事實上國民黨是為了愛台灣，為了協助台胞、台商和學生，這都是國民黨願意做的，不怕被民進黨貼標籤。

朱立倫說，至於兩岸的保持對話避免衝突，這也是為了整體台灣人的安全。民進黨要刻意醜化國民黨和大陸的接觸，這點民進黨也在華府對國民黨貼標籤，但在過去幾十年來真正流血流汗、上過戰場和保衛中華民國的是國民黨，在國際外交舞台和兩岸關係上能夠力爭權益的的也是國民黨，所以這一點國民黨不會改變，民進黨只是用政治口號「去中或反中」作為政治鬥爭的手段，國民黨對此嗤之以鼻。

對於美國總統拜登這次的亞洲行沒訪問台灣，是否認為美國真的會出兵保衛台灣？朱立倫說，拜登政府的一中政策和兩岸立場是美國長期以來延續的立場，會因為世界局勢或印太局勢有所調整。而這次拜登訪問日韓，是因應新政府成立；拜登所表達對台灣的關心，他非常感謝，但還是要靠自己的努力。