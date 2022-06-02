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泉裕泰歡迎蘇嘉全 「回來」日台大家庭

聯合報／ 記者張加／即時報導
立法院前院長蘇嘉全（右）上月底接任台灣日本關係協會會長，日本駐台代表泉裕泰歡迎蘇嘉全「回來」日台大家庭。圖／取自日本台灣交流協會臉書
立法院前院長蘇嘉全（右）上月底接任台灣日本關係協會會長，日本駐台代表泉裕泰歡迎蘇嘉全「回來」日台大家庭。圖／取自日本台灣交流協會臉書

立法院前院長蘇嘉全上月底接任台灣日本關係協會會長，日本駐台代表泉裕泰今向蘇嘉全表示，今年是日台邁向下個半世紀的關鍵年頭，相信可以共同闖出更多名聲與改變。

日本台灣交流協會臉書今晚發文，並附上泉裕泰與蘇嘉全合照。泉裕泰表示，非常歡迎蘇嘉全「回來」日台這個大家庭，也很高興能夠再度與蘇嘉全攜手推動日台關係。

泉裕泰說，蘇嘉全在立法院長任內時，同時也擔任「立法院台日交流聯誼會」會長，當時是前疫情時代，日台往來非常頻繁，每年都有許多日本國會議員來台；那時，蘇嘉全再忙碌也總是想盡辦法親自接待，有時候還會一起合唱日文老演歌，大家對於蘇嘉全親切熱情的模樣和嗓音有非常深刻的印象。

泉裕泰指出，蘇嘉全曾經一手打響「東港黑鮪魚」的名聲，2010年首次五都選舉時，也在台中刮起了「CHANGE」（改變）旋風。

泉裕泰接著說，今年本協會與台灣日本關係協會皆適逢成立50周年，是日台邁向下個半世紀的關鍵年頭；他有信心，接下來雙方在日台關係上也可以共同闖出更多名聲與「CHANGE」，讓日台更喜歡自己的海島鄰居、彼此的友情更加深。

台日關係協會於5月27日召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過原會長邱義仁請辭案及一致推舉蘇嘉全先生接任會長，同日舉行交接儀式。

蘇嘉全當時說，經營台日關係，就好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟，就能收穫最甜美的果實；未來他將會以最大的熱忱，努力強化台日交流的深度與廣度，讓台日關係更上層樓。

蘇嘉全 日本台灣交流協會 台日關係

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