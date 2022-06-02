被指打綠網軍 柯文哲攝影澄清：貼蔡英文簽名照才信我？

北市議員王閔生今爆料，有網軍在台北市政府，要求北市府調查。網紅四叉貓今天也在臉書貼文表示，他好奇肉搜一遍，追查比對後，發現造謠網軍的IP有好幾個帳號使用，其中一個帳號經發文說自己作品稱「原來，台北，這麼美」，GOOGLE後，該作品作者是柯文哲的隨行攝影。

遭四叉貓點名疑似是網軍的柯文哲隨行攝影陳柏瑞，晚間也在臉書貼文表示，「我不是網軍，並表示，如果查『LxxExxxx』是我就離職，如果不是我，請所有影射我的網軍也要為自己的言論負責。」

四叉貓今天在臉書表示，前幾天「LoveError」只花四個月就生出三個孩子的事件，在批踢踢創世神持續分析和網友們追查比對之下，「going90」「going70」「a45806722」「sinju1204」，這幾個帳號都曾使用「117.56.178.8」這個IP發文。

而且此IP也在PTT發徵才文「誠徵台北市衛生局專案企劃師」，雖然同IP不代表一定是同一個人 ，但他還是很好奇地都肉搜一遍，發現「a45806722」曾經發文說自己的作品名稱叫做「原來，台北，這麼美」，GOOGLE結果後，該作品的作者是柯文哲隨行攝影。

遭點名的柯文哲隨行攝影晚間也在臉書發文，表示他只是資深鄉民，絕非網軍。

陳柏瑞說，他曾經在PTT的「出版版」發了一篇文章，關於出書的心得，隔天3月14日10:20左右，在市府用電腦修改編輯，可是內容完全無關政治。結果有另一個帳號是「LxxxExxxx」（錯愛），在網路po文疑似攻擊中央政府，被揪出來IP位置也在市府，跟他還有其他人的po文位置一樣，「結果，我們就通通變網軍了」。

陳柏瑞說，他確實是個資深鄉民，什麼留言都有，他也曾經推「阿中部長」；還有「蘇貞昌下令！華航機身將標誌TAIWAN」，他推「舒服」；「武漢肺炎 團結打造口罩產線 指揮官：這國....」，他推「致敬」。

陳說，他家都投綠的，包括他；還上過周玉蔻的節目；還是他要貼出國中時跟謝長廷院長拍攝的照片、周玉蔻女士還訪問過他的紀錄片、參加牽手護臺灣的照片與大學時蔡英文總統在他衣服上簽名的照片，大家才會相信他不是攻擊綠營的網軍？

他說，就因為自己工作身分特殊，連「LxxExxxx」是誰都不知道，不求證，不等調查結果，就把他連名帶姓爆出來，可能想打文哲，卻沒想到結果可能打到自己人...，這就是他前幾天在網路上說，希望這個國家對於不同言論可以更加包容的地方。

陳說，身為一個資深鄉民，逛PTT很正常，但他必須道歉的是在上班上PTT，這是他錯誤的地方，必須跟大家道歉。因為上班時間上網做非公務的事，錯就承認。