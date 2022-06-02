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陳水扁國務機要費除罪 柯文哲：政治問題法律解決很奇怪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片

立法院日前三讀通過，將前總統陳水扁的國務機要費除罪化，台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，議員汪志冰問柯文哲看法。柯文哲回應，「政治問題政治解決，法律問題法律解決，但政治問題若用法律解決，就會變得很奇怪。」柯說，那個拖太久了，要處理應該六年前就要處理。

對於柯文哲的回答，汪志冰也轟柯文哲，「柯文哲遇到陳水扁就自動轉彎，這是我對你觀察」。

議員汪志冰今天質詢陳水扁國務機要費除罪，汪志冰先問柯，對貪汙態度為何？柯文哲說，「我們都抓得很兇，我們很嚴格，幾乎都會查辦到底」。議員說，「零容忍、深惡痛絕？」柯說，「對」。

汪志冰再度質詢，表示前總統陳水扁說，他等了16年，但全國老百姓也等了16年，結果立法院收拾爛攤，幫蔡英文擦屁股，因為總統蔡英文怕臭她的手不敢擦。

柯文哲表示，國務機要費這個太複雜，特支費不要個案處理，應該用特支費一包處理完畢。議員反批，國務機要費可以用特支費等同其觀？不要混為一談，民進黨在立法院打成這樣，就是為了幫蔡英文解套。

柯文哲說，他認為政治問題要政治解決，法律問題要法律解決，但政治問題用法律解決，出來就會變得很奇怪，柯也說，那個拖太久了，要處理應該六年前就要處理。

汪志冰也轟柯文哲，「遇到陳水扁就自動轉彎，這是我對你觀察」。

議員汪志冰今天問柯文哲，對於，對於陳水扁國務機要費除罪看法。圖／引用自直播
議員汪志冰今天問柯文哲，對於，對於陳水扁國務機要費除罪看法。圖／引用自直播

柯文哲 汪志冰 陳水扁

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