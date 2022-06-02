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朱立倫訪美喊「回來了」 綠營酸：美對藍立場有疑慮

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院幹事長鄭運鵬。本報資料照
民進黨立法院幹事長鄭運鵬。本報資料照

國民黨主席朱立倫今啟程訪美，他昨表示，此行是要告訴美國政、學、僑界與朝野「我們回來了」。民進黨立法院幹事長鄭運鵬今受訪時則酸，這代表國民黨對美國的立場與方向，讓美國跟國際有所疑慮，不然不會有「我們回來了」這件事。

鄭運鵬說，國民黨並不是因疫情中斷所以沒有去美國，而是國民黨在政治立場上，長期讓國際友人覺得「國民黨跟美國關係不是很好」，這是國民黨自己的問題，不需要講成是民進黨對他們的汙衊。

鄭運鵬表示，美國對台灣的關心、觀察是長期的，國民黨也長期執政過，並不會因為民進黨或國人認為國民黨親中，美國就認為他們反美。鄭運鵬認為，國民黨長期站在中國這邊，美國政壇對於朱訪美應該也會很好奇，國民黨選擇到底是怎樣？

鄭運鵬並以去年的反萊豬公投為例指出，這是前總統馬英九交接給蔡英文總統時，台美關係很重要的環節，影響台美政治關係及雙邊貿易往來，「馬前總統走了一步，走到開放美國牛肉這一步，民進黨走到美國豬肉這一步，遇到國民黨的抵抗、甚至集體動員公投，相信美國都看在眼裡，遑論國民黨相對親中的兩岸政治立場選擇」。

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