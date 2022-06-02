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議員爆網軍在北市府？ 柯文哲允諾調查：下周三前給報告

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
王閔生批評，柯文哲曾說網軍玩過頭會有報應，沒想到這個報應落在台北市政府來，落到柯文哲頭上。記者林麗玉/攝影
王閔生批評，柯文哲曾說網軍玩過頭會有報應，沒想到這個報應落在台北市政府來，落到柯文哲頭上。記者林麗玉/攝影

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，議員王閔生指出，有帳號love error的網友今年1月在PTT發文，表示過年去女朋友家玩，什麼時候出發才不會卡在路上；接著該網友5月又發文，指老婆中重症住院，有3小孩發燒40度還確診，批「顏色對了才拿得到藥」。結果被抓包這名網友常在網路說謊、發廢文、甚至還造謠，結果網友追查，竟發現該網友發文的IP位址是在台北市政府。

王閔生批評，柯文哲曾說網軍玩過頭會有報應，沒想到這個報應落在台北市政府來，落到柯文哲頭上。要求柯文哲應該追查是誰上班時間發說謊文，甚至造謠，柯文哲允諾調查，並表示這個查一個禮拜就夠，允諾下周三查出來，並送調查報告給每一位議員。

議員王閔生說，這名網友被PTT創辦人創抓包，疑似常在網路上說謊、造謠，甚至這名網友還回，這是他的幻想文不行嗎？議員質疑，這名網友常在網路上罵塔綠班，言論自由沒問題，但若在網路上造謠、說謊、攻擊，造成社會恐慌就不行，甚至網友追查這名網友IP，竟還發現他曾貼文過台北市衛生局健康管理科的徵才廣告。

議員問柯文哲，有沒有覺得怪怪的？甚至網友追查這個IP位址後，發現IP位址在台北市政府，議員問柯怎麼處理？是否台北市政府有網軍，甚至發文時間都在上班時間。

對於北市府遭爆有網軍，柯文哲問，這是哪裡的？衛生局徵才廣告干他什麼事？資訊局長呂新科表示，每個訊息都有聯外IP，每個設備也都有一個IP，會調查是誰發文，不過若用無線網路，可能會跳過，不過市府會查清楚，並送政風。

柯文哲也允諾調查，這個查一個禮拜就夠了，允諾下周三查出來，竟送報告給每一位議員。

柯文哲 台北市長 王閔生 PTT 網軍

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