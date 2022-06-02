落後部署 楊志良衝疾管署嗆陳時中「全世界最會吹牛」

近來新冠肺炎本土疫情延燒，中華民國八百壯士捍衛中華協會發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」示威活動，前衛生署長楊志良也到場聲援。楊志良說，衛福部長陳時中每件事都說超前部署，根本就是「落後部署」，從口罩、疫苗到快篩都缺，疫情還沒解決就對外說台灣第一名，「全世界最會吹牛」。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這屬於政治活動，「不回應」。

中華民國八百壯士捍衛中華協會中午1時半許在疾管署外集結抗議，指台灣進入全面「病毒共存」階段，但卻沒有足夠的快篩試劑因應，不僅相較國外免費提供快篩，台灣不僅沒有針對計程車司機、外賣員等提供快篩，價格也比海外普遍高出二至六倍。因此將成立「愛心快篩連線」，集結海外台商和善人人士捐贈的快篩以每人100劑寄送給民眾。

稍後到場聲援的楊志良說，陳時中每件事都說超前部署，根本就是「落後部署」。台灣疫情還沒解決就稱台灣好棒棒，是全世界最會吹牛的指揮官。

而國內從口罩、疫苗到快篩都缺，日本剩的疫苗給台灣，郭台銘、慈濟與台積電要捐1500萬劑疫苗，但卻被陳時中與無能蔡政府推三阻四，還要郭台銘到總統府去拜見。這些公務員就算貪汙、A了錢沒有關係，但不能害命。

防疫記者會時，有媒體詢問，記者會當下外面就有很多抗議活動，甚至說出草菅人命等言論，指揮中心是否有回應。陳時中僅表示，「屬於政治活動的一環，跟疫情無關，我也不回應。」