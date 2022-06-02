端午節指揮中心明天停開記者會 陳時中：吃粽子吧

前衛生署長楊志良號召「八百壯士」到指揮中心外抗議政府「瀆職、貪腐」，更說指揮中心草菅人命。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這屬於政治活動，「不回應」。

中華民國八百壯士捍衛中華協會發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」活動，楊志良也到場聲援。

防疫記者會時，有媒體詢問，記者會當下外面就有很多抗議活動，甚至說出草菅人命等言論，指揮中心是否有回應。陳時中僅表示，「屬於政治活動的一環，跟疫情無關，我也不回應。」

而陳時中日前表示，明端午節如無重大事情宣布，將停開記者會一次，因此有媒體關心部長端午行程。陳時中則笑說，「吃粽子吧！」也可能會視察一些地方，大家都很辛苦，可能到處看看。

至於國內昨天才全面實施唾液篩檢，但衛福部次長李麗芬日前赴WHA大會，回國卻是使用唾液篩檢而非鼻咽篩檢，引發外界質疑是特權。陳時中則表示，「不用懷疑誰有特權」，從歐洲轉機回來本來就不需要落地鼻咽採檢，各有優缺點，沒有哪種比較占便宜。

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