公務員服務法及保障法三讀 黃榮村：儘速完成後續配套

立法院日前三讀修正「公務員服務法」及「公務人員保障法」條文，重新檢討公務員服勤義務、發表言論、經商投資、兼職限制以及適用對象等規定。考試院長黃榮村今在院會表示，本案的通過是歷史里程碑。針對因應釋字785號的相關條文，他要求部會儘速完成後續配套工作。

黃榮村表示，服務法自民國28年制定公布以來，僅4次小幅修正，是我國於訓政時期制定的法律中，唯一從未全案修正者，以致其中部分的規範與文字，與當前的時空環境相距甚遠。

黃榮村表示，本次藉由全盤修正，除因應釋字785號檢討外，同時就公務員經商投資、兼職限制、服從義務、發表言論等規定，以及該法適用對象重行檢討，使相關規範更加符合時代情勢及現代政府的運作所需，實為人事法制的重大進展。

黃榮村指出，本次修法社會所關注的重點，在於因應釋字785號的服務法第12條及保障法第23條，有關制定公務員的工時規範及加班補償規範；由於本次修法係於法律中制定核心重要事項，再授權相關主管機關就其業務特性訂定其適用規定。

因此，黃榮村表示，從維護公務人員健康權而言，修法的完成只是起點，後續仍有許多工作必須進行，才能積極回應社會的期待。

黃榮村指示，針對服務法第12條及保障法第23條，請銓敘部及保訓會與行政院人事行政總處儘速商議，擬訂適當的生效日期後，報請考試院同意。相關條文施行，需配合訂定的規範，以其涉及主管機關作業，請銓敘部及保訓會積極洽商相關機關瞭解其辦理進度。

黃榮村也說，針對服務法尚有明定授權由本院會同行政院訂定的相關辦法，請銓敘部儘速規畫辦理。服務法與保障法的修正，歷經考試院跨屆的努力，最後能竟其功，除了由衷感謝立法院的支持及行政院的協力外，也感謝院部會團隊群策群力，努力對外溝通協調。