影／國民黨團指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron
國民黨立院黨團今天在立法院召開記者會，指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron變異株，國民黨團總召曾銘宗表示「福吉美」原廠說明書上寫驗不出Omicron變異株，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的唾液快篩，是要草菅人命？並要求衛福部說明，否則告發圖利。
國民黨團書記長萬美玲指出，根據「福吉美」韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，當民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron變異株。
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