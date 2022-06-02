影／國民黨團指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron

國民黨立院黨團今天在立法院召開記者會，指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron變異株，國民黨團總召曾銘宗表示「福吉美」原廠說明書上寫驗不出Omicron變異株，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的唾液快篩，是要草菅人命？並要求衛福部說明，否則告發圖利。

國民黨團書記長萬美玲指出，根據「福吉美」韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，當民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron變異株。 國民黨立院黨團今天在立法院召開記者會踢爆「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron變異株，國民黨團書記長萬美玲（右）指出，根據「福吉美」韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，當民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron變異株。記者季相儒／攝影