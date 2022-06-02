聽新聞
test
0:00 / 0:00
以色列媒體專訪吳釗燮 陸使館致函反對、譴責
以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前刊登我外交部長吳釗燮專訪報導，遭中方外交官要求撤下報導，該報拒絕；中國大使館近日再致函該報總主筆，表達堅決反對與強烈譴責該報採訪「台獨分子」。
「耶路撒冷郵報」總主筆卡茨（Yaakov Katz）上月30日視訊專訪吳釗燮，卡茨推文透露，報導刊出不久後即接到中國使館電話，威脅若不撤下專文，將降低中以關係及切斷與該報相關往來；但他表示，將維持刊登報導。
卡茨稍早又為此事推文，並附上來自中華人民共和國駐以色列大使館發言人的信函；卡茨說，以為事情已結束，卻收到這封電郵，他要明確表示，仍會持續向世界講述台灣的故事。
根據卡茨公布的電郵內容，中國大使館對於「耶路撒冷郵報」無視其反對，發表對「台獨分子」吳釗燮的專訪，散播分裂言論，表示堅決反對與強烈譴責；中方表示，台灣問題事關中國核心利益與民族感情，為中國內政，不容任何外來干涉。
該信函並寫道，中方要求「耶路撒冷郵報」尊重中國核心利益與民族感情，不被台獨勢力與外國反華勢力操弄，以實際行動消除該訪問造成的負面影響，為中以關係做出貢獻。
我外交部日前表示，對「耶路撒冷郵報」無畏中國政府不當威迫，如期刊出專訪，捍衛言論自由與民主制度的精神表達高度敬意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言