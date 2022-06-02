快訊

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

一家4口3人染疫居隔 「天選之人」8歲童：我會照顧自己

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列媒體專訪吳釗燮 陸使館致函反對、譴責

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮接受以色列「耶路撒冷郵報」視訊專訪。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受以色列「耶路撒冷郵報」視訊專訪。圖／外交部提供

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前刊登我外交部長吳釗燮專訪報導，遭中方外交官要求撤下報導，該報拒絕；中國大使館近日再致函該報總主筆，表達堅決反對與強烈譴責該報採訪「台獨分子」。

「耶路撒冷郵報」總主筆卡茨（Yaakov Katz）上月30日視訊專訪吳釗燮，卡茨推文透露，報導刊出不久後即接到中國使館電話，威脅若不撤下專文，將降低中以關係及切斷與該報相關往來；但他表示，將維持刊登報導。

卡茨稍早又為此事推文，並附上來自中華人民共和國駐以色列大使館發言人的信函；卡茨說，以為事情已結束，卻收到這封電郵，他要明確表示，仍會持續向世界講述台灣的故事。

根據卡茨公布的電郵內容，中國大使館對於「耶路撒冷郵報」無視其反對，發表對「台獨分子」吳釗燮的專訪，散播分裂言論，表示堅決反對與強烈譴責；中方表示，台灣問題事關中國核心利益與民族感情，為中國內政，不容任何外來干涉。

該信函並寫道，中方要求「耶路撒冷郵報」尊重中國核心利益與民族感情，不被台獨勢力與外國反華勢力操弄，以實際行動消除該訪問造成的負面影響，為中以關係做出貢獻。

我外交部日前表示，對「耶路撒冷郵報」無畏中國政府不當威迫，如期刊出專訪，捍衛言論自由與民主制度的精神表達高度敬意。

耶路撒冷 吳釗燮 台獨

延伸閱讀

達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF

以色列媒體登吳釗燮專訪 陸使館致電要求撤下

【專家之眼】美國壓力迫使台獨頑固份子改口

聯合報黑白集／不尋求獨立，誰的台詞？

相關新聞

影／國民黨團指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron

國民黨立院黨團今天在立法院召開記者會，指「福吉美」唾液快篩驗不出Omicron變異株，國民黨團總召曾銘宗表示「福吉美」原...

影／赴美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較的心情

國民黨主席朱立倫今天上午搭機赴美訪問，停留城市包含舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯。出訪成員包括國民黨副主席夏立言、國際...

以色列媒體專訪吳釗燮 陸使館致函反對、譴責

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前刊登我外交部長吳釗燮專訪報導，遭中方外交官要求撤下報導，該報拒...

疫情下的弱勢悲劇靠民間補洞 凸顯長照網有多脆弱

近月台灣確診數飆升，一般家庭若有人確診都一定手忙腳亂，對弱勢家庭及民眾影響就更大。政府雖稱有建構全國社福網，但從弱勢心聲可知，他們的苦惱並沒被接住，往往得靠零星的民間社福機構補洞，來不及補洞的悲劇時有所聞。 在長照家庭，之前就傳出日照中心因疫情關閉，須長照者家屬得自行照顧，結果發生虐待老人甚至致死的慘劇。日前屏東一位男子更在自己與長照老母確診後，在無替代照顧者情況下，推母墜樓後也輕生。這都凸顯目前長照網不夠牢靠，以致一遇疫情確診等變數就漏洞百出。...

酸人民快篩乞丐…綠粉專走火入魔遭起底 文青女神是男的

側翼粉專、網軍亂象橫行，成為政黨攻擊異己的「影子部隊」，背後甚至還有「中央圖房」火力奧援，與政治人物分進合擊，宣傳特定論述、打擊反對者，壟斷網路世界聲量。然而，這些躲在匿名粉專背後的政治打手，雖令人氣結，受害者往往只能被動防守。

【總編開箱】蔡英文幫貪腐阿扁建避風港 贏了修法輸了名聲

台灣仍未脫離疫情嚴峻的肆虐、主計總處下修我國今年經濟成長率到3.91％，「保4」落空、無薪假人數破1.7萬，國事如麻，人民的不確定感增強，執政的民進黨仍然花很大心思，趕在立法院會期結束前強行通過修法為前總統陳水扁的國務機要費案解套。「現任總統為前任總統的貪腐除罪化」的名聲，將如影隨形跟著蔡英文總統。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。