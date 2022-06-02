以色列媒體專訪吳釗燮 陸使館致函反對、譴責

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前刊登我外交部長吳釗燮專訪報導，遭中方外交官要求撤下報導，該報拒絕；中國大使館近日再致函該報總主筆，表達堅決反對與強烈譴責該報採訪「台獨分子」。

「耶路撒冷郵報」總主筆卡茨（Yaakov Katz）上月30日視訊專訪吳釗燮，卡茨推文透露，報導刊出不久後即接到中國使館電話，威脅若不撤下專文，將降低中以關係及切斷與該報相關往來；但他表示，將維持刊登報導。

卡茨稍早又為此事推文，並附上來自中華人民共和國駐以色列大使館發言人的信函；卡茨說，以為事情已結束，卻收到這封電郵，他要明確表示，仍會持續向世界講述台灣的故事。

根據卡茨公布的電郵內容，中國大使館對於「耶路撒冷郵報」無視其反對，發表對「台獨分子」吳釗燮的專訪，散播分裂言論，表示堅決反對與強烈譴責；中方表示，台灣問題事關中國核心利益與民族感情，為中國內政，不容任何外來干涉。

該信函並寫道，中方要求「耶路撒冷郵報」尊重中國核心利益與民族感情，不被台獨勢力與外國反華勢力操弄，以實際行動消除該訪問造成的負面影響，為中以關係做出貢獻。

我外交部日前表示，對「耶路撒冷郵報」無畏中國政府不當威迫，如期刊出專訪，捍衛言論自由與民主制度的精神表達高度敬意。