兒童腦炎死亡達15人 李秉穎曝恐與新冠病毒1特點有關

國內染疫兒童併發腦炎個案已達15人，占兒童中重症患者29人中，比例超過5成，讓家中有幼兒的家長無不緊張、擔心。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，感染新冠病毒後，常有喪失味嗅覺症狀，這是一大特點，研判病毒可能隨著神經路徑到達腦幹，導致兒童腦炎猛爆性變化，就很難救回來。

李秉穎今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問時說，他沒有收治過兒童腦炎確診猝死病例，但從其他醫院的個案報告發現，有看到幾個案例發病情形類似腸病毒71型，一下子腦炎就很嚴重，因腦壓高，影響到腦幹生命中樞，馬上休克、死亡。

李秉穎說，曾統計1988年腸病毒71型引發腦炎死亡的兒童病例，常是出現意識異常、抽筋、肌跳躍等神經症狀，並於24小時內送醫治療，因此這不算是延誤就醫，可是約有三分之二兒童到院前死亡，因病毒直接侵犯腦幹所致。

要如何能事先預防兒童腦炎病例數增加？李秉穎說，如果時間倒轉到今年4月，要如何事先預防兒童腦炎病例，「我也不知道有什麼辦法事先預防」。

他說，要預防兒童腦炎感染，可以做的就是停課、隔離及施打新冠疫苗，但目前尚未授權5歲以下兒童的疫苗，有些國家基於不同考量，更未開放12歲以下兒童接種疫苗，因此很難有好的預防措施。

李秉穎說，如同1998年腸病毒71型疫情，一直以來也都沒有疫苗，直到最近國內才研發完成，因此未有疫苗的做法，就是採取停課、隔離措施，目前新冠疫情也是採取此做法。

李秉穎說，為避免兒童染疫，當務之急還是要讓兒童接種疫苗，目前美國已在認證6個月以上、5歲以下的兒童疫苗，但會先以mRNA疫苗為主，蛋白疫苗還要晚一點，現在就是要注意及避免兒童接觸到病毒。

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