彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠：政府欠民眾醫護道歉

彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠表示，這次omicron疫情，讓台灣民眾看清蔡政府治國的雜亂無章、掩蓋實情、錯失良機，民眾無奈還是無奈，已經給了政府那麼長的時間做解封準備，結果開箱後，才發現政府長期誇耀的抗疫成績，都只流於肥皂劇情、紙上談兵。

蔡明忠表示，整個台灣充斥防疫亂象，缺疫苗、缺快篩、缺藥品，這些不都是在解封前該完善的事情嗎？而說好的輕症，因為沒能及時給藥，民眾實際感受的病苦，遠遠超乎想像，又當確診找不到資源幫助時，看著特權人士還有專人到府PCR，請問陳時中、蘇貞昌與蔡英文，民眾能不反感嗎？

蔡明忠表示，早在其他國家陸續解封時，國內很多專家學者，都一再提醒政府該預做哪些準備，媒體也不斷地報導，但令各界訝異的是，政府竟能充耳不聞？民眾的恐慌，源於政府的草率開放與疏於準備；民眾的苦痛，源於沒能及時獲得有效的幫助及治療，看看地方政府的積極與努力，再對照中央整天只顧著選舉考量，而且還有時間與在野黨叫囂對罵，還有時間去監控民眾對疫情的言論，還有餘力去查辦責難政府的發言，根本不是一個成熟且穩重的政府所應該呈現的樣貌。

蔡明忠表示，蔡政府自己做不好的事情，全賴給台灣醫療人員去擦屁股，可以用快篩替代PCR的流程，就一定要逆風而行，勞師動眾讓醫護疲於奔命去PCR，為了這個沒有需要再爭辯的議題，不知道是不是面子考量，陳時中像是擠牙膏一樣，隔幾天才開放某些族群可以用快篩陽判定確診，殊不知這樣的延宕下，中間錯失多少可以黃金救援的寶貴生命。

蔡明忠表示，冷血，是因為沒有同理基層；自私，是因為只有選舉考量。蔡政府執政的特色，是能夠把話說得很漂亮，把各界的反對意見予以掩蓋，但有件事情，是蔡政府難以迷惑民眾的地方，那就是病毒帶來的身體苦痛及死亡，越多民眾確診，就越能理解陳時中與蔡英文沒有預警部署、超前準備的缺失，事實勝於雄辯，陳時中與蔡英文也還欠民眾、醫護一個真誠的道歉。