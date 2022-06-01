台研究船遭騷擾 行政院：無端騷擾、嚴厲譴責

台灣的科學研究船勵進號和菲律賓合作，日前在菲律賓經濟海域遭到中國海警船騷擾，遭菲律賓政府召見中國外交官抗議。行政院發言人羅秉成今回應表示，中國海警船是無端騷擾，非常不可取，行政院表達嚴厲譴責。

羅秉成指出，台灣的研究船勵進號是經過菲律賓政府同意，由台、菲兩國的大學合作，卻在合法海域遭到中國海警船騷擾，海巡署全程有掌握情資，派遣海巡艦艇戒護，此干擾行為未得遂，在中國船隻靠近菲律賓限制海域時，菲律賓也有派船戒護。

羅秉成指出，中國海警船此行為實在沒必要，非常不可取、給予嚴厲譴責。