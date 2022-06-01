國務機要費除罪化 李豔秋大酸：全民都對不起阿扁

立法院三讀修法將前總統陳水扁的國務機要費除罪化，主持人李豔秋今天在臉書貼文，她曾試著為民進黨設想了許多理由，但不論怎麼說都覺得很無恥，當看到民進黨團總召柯建銘說，「這是轉型正義的一環」，當場肅然起敬，甘拜下風，柯從關說司法升級為直接更改法律逼司法就範，果真「只有民進黨能超越民進黨」。

李豔秋表示，阿扁的國務費除罪竟是轉型正義，「唉！全民都對不起阿扁，我們欠阿扁全家太多了！」她也向蔡英文總統喊話，「妳還在猶豫什麼？趕快特赦吧！」

李豔秋指出，此事上綱到轉型正義，立刻崇高神聖起來，阿扁也從貪腐扁成為受難扁，為了不讓自己成為沒跟上民進黨改革步伐的渣民，她很認真的去問谷大神，什麼是轉型正義？下面是答案：「民主國家對過去獨裁政府實施的違法和不正義做出彌補，追究加害者的犯罪行為，並取回犯罪行為所得的財產」

「我犯傻了」，李豔秋質疑，1、國務費是轉型正義，阿扁當然是受害人，誰是加害人呢？2、加害人對阿扁做了什麼違法的事？3、加害人不法取得阿扁多少財產？這些財產現在在哪裡？4、加害人應該賠償多少財產以彌補受害者阿扁？5、如何追究加害人的罪責？

她指出，細細體會柯建銘及民進黨全黨挺阿扁的深情，她終於找到答案及還阿扁正義的方式：1、誰是加害人？凡有是非，不能容忍執政者貪腐的人，就是阿扁的加害人。2、紅衫軍對阿扁做了違法不正義的事，應向阿扁表達歉意。3、凡認為阿扁貪腐的人，應主動貢獻財產向扁全家賠罪。4、全民應督促蔡政府立即將海角七億還給阿扁。5、加害人應服相等刑期，以平扁心中怨恨。6、為恢復扁珍名譽，蔡總統應頒最高采玉勳章，表揚阿扁對台灣的貢獻（ㄚ！不好意思，這條不算，阿扁已經頒給自己過了，換一個）。7、將政府最高采玉勳章，改名為扁珍勳章，由蔡總統帶領，每位元首均獲頒一枚，以示對阿扁的敬意。