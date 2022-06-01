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替防疫人員加油 民眾黨高市黨部贈千份電解水、快篩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
諾康生醫董事長謝明哲（左三）捐贈一千瓶防疫電解水，高市黨部主委馮啟彥（左四）回贈感謝狀。記者徐白櫻／攝影
諾康生醫董事長謝明哲（左三）捐贈一千瓶防疫電解水，高市黨部主委馮啟彥（左四）回贈感謝狀。記者徐白櫻／攝影

體恤第一線醫護人員因疫情工作辛勞，台灣民眾黨高市黨部募集企業資源，今天宣布，提供1千份防疫電解水及快篩試劑贈送警消醫護人員，即日起憑証件可至高市黨部及各區議員參選人服務處領取電解水或快篩試劑一份，以實際行動支持防疫人員。

高市黨部主委馮啟彥、立委張其祿、議員吳益政及各選區市議員參選人，今天下午會同諾康生醫董事長謝明哲召開記者會，宣告贈送防疫物資替第一線人員加油打氣。馮啟彥說，現在很多醫院有空床，並不是醫療量能很充足，而是很多醫護人員因為接觸患者確診後隔離無法上班，高雄市應審慎評估醫療量能，不要操爆醫護人員。

張其祿指出，台灣從防疫優等生變劣等生，政府編列8400億防疫預算，從口罩荒變成疫苗荒、試劑荒，現在只剩300多億紓困，看不出政府的超前布署，8000多億若買快篩劑可買很多，立委同事確診，他自己在第一時間也找不到快篩劑，防疫政策腳步凌亂。

黨部指出，即日起只要是警消醫護人員帶有效工作證件，可兌換防疫電解水隨身瓶一瓶或快篩試劑一份，防疫電解水使用完後，可憑原隨身瓶到高雄市黨部填充。 各區兌換地點如下，高雄市黨部(高雄市前鎮區三多二路405號)、左營區（高雄市左營區重立路429號）、旗鼓鹽（高雄市鼓山區壽山街13-1號）、鳳山區（高雄鳳山區黃埔路70號）、仁大鳥大（高雄市大華路57號）、前鎮小港（高雄市小港區飛機路600號）、三民區（高雄市三民區九如二路215號）。

高雄市 快篩試劑 醫護人員

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