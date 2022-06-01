染疫死亡數逾千 賴士葆：監委幾乎自我閹割、坐領高薪

疫情持續燒，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑，去年的疫情破口8百多人死亡，當時行政院長蘇貞昌說監察委員要約談指揮官陳時中是不道德與不厚道，監委不敢再出聲；今年疫情已有1千多人死亡，孩童死亡率是日本10倍、韓國的8倍，也沒有看到任何監委再敢對此調查。

賴士葆指出，很多孩子走了是事實，但不能說更不能批評。至今已有12個孩童因Omicron染疫死亡。蔡政府為要掩蓋防疫不力，調查局、刑事警察局忙著查辦國安資訊戰，原本要約談藝人郭彥均，在輿論的壓力下，改查發布消息的內容農場，想引導成為認知作戰。

賴士葆質疑，迄今沒有任何監察委員去調查行政部門的怠惰失職，政府對家長及弱小的孩童有太多的愧疚與虧欠。8400億元防疫振興的錢，8成以上拿去補助振興，最該救命的防疫物資不到2成，還要人民自掏腰包排隊買快篩劑。

賴士葆表示，兒童疫苗要從5月17日才陸續到貨，這幾天心急如焚的家長甚至跨縣市帶著孩子搶打疫苗，1個多月來，台灣超過200萬人確診，120萬名5至12歲的孩童未打疫苗，毫無保護力的孩童暴露在這樣的環境中，如再有孩子走了，是誰該負責？

賴士葆提到，去年的疫情破口8百多人死亡，當時蘇貞昌說監委要約談陳時中是不道德與不厚道，因此監察委員就像蘇貞昌的小弟／妹不敢再出聲，可見監察委員眼中只有總統與行政院長，沒有任何的肩膀，不敢行使監委應有的職權。

賴士葆批評，今年疫情延燒已有1千多人死亡，孩童的死亡率是日本10倍、韓國的8倍，也沒有看到任何監委再敢對此調查，監委幾乎都自我閹割、只變成坐領高薪的小弟小妹而已。