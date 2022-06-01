快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫死亡數逾千 賴士葆：監委幾乎自我閹割、坐領高薪

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委賴士葆。本報資料照
國民黨立委賴士葆。本報資料照

疫情持續燒，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑，去年的疫情破口8百多人死亡，當時行政院長蘇貞昌說監察委員要約談指揮官陳時中是不道德與不厚道，監委不敢再出聲；今年疫情已有1千多人死亡，孩童死亡率是日本10倍、韓國的8倍，也沒有看到任何監委再敢對此調查。

賴士葆指出，很多孩子走了是事實，但不能說更不能批評。至今已有12個孩童因Omicron染疫死亡。蔡政府為要掩蓋防疫不力，調查局、刑事警察局忙著查辦國安資訊戰，原本要約談藝人郭彥均，在輿論的壓力下，改查發布消息的內容農場，想引導成為認知作戰。

賴士葆質疑，迄今沒有任何監察委員去調查行政部門的怠惰失職，政府對家長及弱小的孩童有太多的愧疚與虧欠。8400億元防疫振興的錢，8成以上拿去補助振興，最該救命的防疫物資不到2成，還要人民自掏腰包排隊買快篩劑。

賴士葆表示，兒童疫苗要從5月17日才陸續到貨，這幾天心急如焚的家長甚至跨縣市帶著孩子搶打疫苗，1個多月來，台灣超過200萬人確診，120萬名5至12歲的孩童未打疫苗，毫無保護力的孩童暴露在這樣的環境中，如再有孩子走了，是誰該負責？

賴士葆提到，去年的疫情破口8百多人死亡，當時蘇貞昌說監委要約談陳時中是不道德與不厚道，因此監察委員就像蘇貞昌的小弟／妹不敢再出聲，可見監察委員眼中只有總統與行政院長，沒有任何的肩膀，不敢行使監委應有的職權。

賴士葆批評，今年疫情延燒已有1千多人死亡，孩童的死亡率是日本10倍、韓國的8倍，也沒有看到任何監委再敢對此調查，監委幾乎都自我閹割、只變成坐領高薪的小弟小妹而已。

賴士葆 疫情 疫苗 國民黨 蘇貞昌 陳時中 Omicron

延伸閱讀

柯文哲酸兒童接種站沒必要 陳時中：要體諒父母愛孩子的心

確診者外出就醫沒電子圍籬通知 陳時中：現無嚴格控管

沈富雄因防疫「這決策」氣炸 重批陳時中：腦殘指揮官

批陳時中引起風暴 阿Ben夫婦被問郭彥均：以後不談政治

相關新聞

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

行政院政務委員鄧振中今晚將與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）視訊會議，就台美經貿合作進行對話。行政院稍...

染疫死亡數逾千 賴士葆：監委幾乎自我閹割、坐領高薪

疫情持續燒，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑，去年的疫情破口8百多人死亡，當時行政院長蘇貞昌說監察委員要約談指揮官陳時中是...

天虹副總撞死人一堆高官關切 揭開警界商界「你出錢、我處理」生態

新竹縣天虹科技公司副總羅偉瑞日前駕車撞死機車騎士後，不少官警協助處理引發死者家屬反彈，導致一堆警官遭懲處，甚至連行政院政委羅秉成都被扯進去。外界詫異羅偉瑞是否在警界背景雄厚，竟有這麼多人關心協助，但看在資深警界人士眼中，其實並不意外，「如果這是一件無人死亡的一般車禍，早就處理掉了，哪會鬧到上新聞、被懲處。」至於關鍵很單純，就是「魚幫水、水幫魚」。...

蔡政府急欲在防疫搶回失分 吃雙北豆腐的心態可議

近兩個月來國內防疫出現不少漏洞跟缺失，反映在蔡政府幾個主要政治人物的支持度下滑，蔡英文總統的臉書更成為了民怨的抒發口，即便民進黨想要把這股民怨都甩鍋給認知作戰，但仍無法讓國人信服。近期中央在防疫上頻頻出招想扳回一城，卻不是針對民眾的真正需要，反而不少動作是要吃非綠營執政縣市的豆腐，心態可議。...

誰在資訊戰／郭彥均貼文恐無關資訊戰 抓源頭先追「資環中心」是何方神聖？

行政院長蘇貞昌等人質疑藝人郭彥均留言操作有資訊戰嫌疑，他們的依據是「台灣資訊環境研究中心」關於這則訊息的群聚貼文。記者實證發現，群聚貼文是內容農場運作常態，與資訊戰無直接關係。由於製作報告的資環中心的人員背景與立場都十分鮮明，遭藍營質疑是民進黨側翼。

蔡總統：持續與理念相近國家 共同捍衛民主自由

民進黨中常會今天邀請中研院歐美研究所研究員林正義以「拜登亞洲行美中台三邊關係」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。