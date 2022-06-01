苗縣長選舉國民黨緩提名 徐志榮：我說的不夠清楚嗎？

國民黨中常會今天決定暫緩提名下屆苗栗縣長參選人，選策會建議徵召的立委徐志榮回應「昨天還講得不夠清楚嗎」？他不參選的態度始終如一；至於縣議會議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘則表示，保持既有步調備戰。

國民黨選策會5月30日建議徵召徐志榮參選苗栗縣長，徐趕於今天中常會之前，昨天公開表明拒絕接受徵召，而且鞠躬連說3次「對不起，請原諒我」，辜負黨的厚愛、鄉親的支持，他堅持不會參選，今天中常會決定暫緩提名，他受訪表示，昨天講的還不夠清楚嗎？他始終如一，有改口過嗎？

鍾東錦今天「十八鄉鎮市祈福傾聽之旅」到三義鄉，他認為事緩則圓，民進黨、時代力量的參選人都已就位了，祈福傾聽之旅還會持續，主要是聽取意見，鞏固國民黨基本盤，如果黨中央決定人選後，馬上可以凝聚團結打選戰。

謝福弘說，他的一貫態度是「不主動、不爭取、不內鬨」，他尊重黨中央決定，並持續拜訪基層，推出選舉文宣，備戰縣長選舉。