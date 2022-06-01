台勵進研究船遭中國海警騷擾 科技部對中舉動遺憾

台灣勵進研究船傳出在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務時遭到中國海警騷擾，科技部證實此事。科技部表示，對中國海警舉動表達遺憾，並感謝菲律賓政府的支持與協助。未來將循現有跨部會通報及合作模式，以確保研究船作業安全。

科技部指出，勵進研究船隸屬於國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心。該船3月15日至4月13日執行中央大學與菲律賓大學合作計畫，該計畫主要任務為在菲律賓呂宋島西側馬尼拉海溝周遭作長支距震測、海底地震儀布放及海底地形探測，以了解具地震與海嘯風險的馬尼拉隱沒帶構造，航前已正式取得菲方作業許可。

科技部指出，本航次出發前，科技部即依據海洋委員會規定之研究船海域通報程序進行通報，相關單位對航行路線及時程均有掌握。航次執行過程中亦與海洋委員會及海巡署保持密切聯繫。3月23日在菲律賓經濟海域作業時，發現中國海警船時，海巡署亦第一時間通知科技部、國安會、外交部等機關，並隨即派遣海巡艦艇執行戒護任務。科技部亦通知該航次領隊與海巡艦艇保持通聯並進行必要之配合。期間我方海巡陸續派多艘艦艇戒護，而於靠近菲方禁限制海域時，則由菲方海巡艦艇進行友善巡護，航次最後如期且順利完成。

科技部指出，勵進研究船作業海域係菲律賓經濟海域，科技部對中國海警舉動表達遺憾，並感謝菲律賓政府的支持與協助。科技部對於研究船日後在類似海域進行研究時，也會循現有跨部會通報及合作模式，以確保研究船作業安全。