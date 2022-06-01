快訊

獨／確診者狂咳抽痰 醫院主管要隔壁床家屬「躲去廁所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台勵進研究船遭中國海警騷擾 科技部對中舉動遺憾

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣勵進研究船傳出在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務時遭到中國海警騷擾，科技部證實此事。 圖／翻攝自「國家實驗研究院」官網
台灣勵進研究船傳出在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務時遭到中國海警騷擾，科技部證實此事。 圖／翻攝自「國家實驗研究院」官網

台灣勵進研究船傳出在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務時遭到中國海警騷擾，科技部證實此事。科技部表示，對中國海警舉動表達遺憾，並感謝菲律賓政府的支持與協助。未來將循現有跨部會通報及合作模式，以確保研究船作業安全。

科技部指出，勵進研究船隸屬於國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心。該船3月15日至4月13日執行中央大學與菲律賓大學合作計畫，該計畫主要任務為在菲律賓呂宋島西側馬尼拉海溝周遭作長支距震測、海底地震儀布放及海底地形探測，以了解具地震與海嘯風險的馬尼拉隱沒帶構造，航前已正式取得菲方作業許可。

科技部指出，本航次出發前，科技部即依據海洋委員會規定之研究船海域通報程序進行通報，相關單位對航行路線及時程均有掌握。航次執行過程中亦與海洋委員會及海巡署保持密切聯繫。3月23日在菲律賓經濟海域作業時，發現中國海警船時，海巡署亦第一時間通知科技部、國安會、外交部等機關，並隨即派遣海巡艦艇執行戒護任務。科技部亦通知該航次領隊與海巡艦艇保持通聯並進行必要之配合。期間我方海巡陸續派多艘艦艇戒護，而於靠近菲方禁限制海域時，則由菲方海巡艦艇進行友善巡護，航次最後如期且順利完成。

科技部指出，勵進研究船作業海域係菲律賓經濟海域，科技部對中國海警舉動表達遺憾，並感謝菲律賓政府的支持與協助。科技部對於研究船日後在類似海域進行研究時，也會循現有跨部會通報及合作模式，以確保研究船作業安全。

海巡署 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

獨／矯正機關疫情不透明 出所才知陽性嚇壞戒護人員

中國騷擾台灣海研船 外交部：違反聯合國海洋法公約

國軍九鵬海空聯合制海操演實況曝光 展現捍衛台海決心

年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援

相關新聞

台研究船遭騷擾 行政院：無端騷擾、嚴厲譴責

台灣的科學研究船勵進號和菲律賓合作，日前在菲律賓經濟海域遭到中國海警船騷擾，遭菲律賓政府召見中國外交官抗議。行政院發言人...

國務機要費除罪化 李豔秋大酸：全民都對不起阿扁

立法院三讀修法將前總統陳水扁的國務機要費除罪化，主持人李豔秋今天在臉書貼文，她曾試著為民進黨設想了許多理由，但不論怎麼說...

美洲教育者年會 美國務院官員出席台灣攤位

教育部政次劉孟奇昨天率團參加在美國舉辦的2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA），美國在台協會（AIT）今天表示，為支...

任期屆滿或中途轉往中央？ 鄭文燦吐下半年和卸任後心聲

桃園市長鄭文燦年底任期屆滿，下半年提早或卸任後轉往中央任職的傳聞不斷。

染疫死亡數逾千 賴士葆：監委幾乎自我閹割、坐領高薪

疫情持續燒，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑，去年的疫情破口8百多人死亡，當時行政院長蘇貞昌說監察委員要約談指揮官陳時中是...

天虹副總撞死人一堆高官關切 揭開警界商界「你出錢、我處理」生態

新竹縣天虹科技公司副總羅偉瑞日前駕車撞死機車騎士後，不少官警協助處理引發死者家屬反彈，導致一堆警官遭懲處，甚至連行政院政委羅秉成都被扯進去。外界詫異羅偉瑞是否在警界背景雄厚，竟有這麼多人關心協助，但看在資深警界人士眼中，其實並不意外，「如果這是一件無人死亡的一般車禍，早就處理掉了，哪會鬧到上新聞、被懲處。」至於關鍵很單純，就是「魚幫水、水幫魚」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。