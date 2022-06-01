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不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

綠高層：幼童染疫、快篩等被誤解議題 籲黨公職多說明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。本報系資料照
民進黨秘書長林錫耀。本報系資料照

民進黨今天中常會，除了邀請學者以美中台關係進行專案報告，針對防疫議題也有所著墨。據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中報告時表示，疫情期間政府有諸多被社會誤解的議題，包括快篩、抗病毒藥物、幼童染疫等，呼籲黨公職應盡可能向民眾加以說明。

林錫耀指出，依相關單位評估，目前疫情仍處在高原期，但整體疫情趨勢是往下走的，尤其北部地區因先前疫情蔓延較早、較快，目前每日確診數和前陣子想比，已經少很多了；中南部疫情發展進程，也會和北部差不多，但期程會慢10到14天。

林錫耀說，一兩周後，疫情還會繼續往下走，希望黨公職能協助，針對疫情期間被誤解、扭曲的事情和民眾說明。此外，黨中央日前也邀請專家學者來拍攝防疫議題相關影片，也希望黨公職一起將正確資訊傳遞給民眾，降低民眾恐慌感。

疫情 林錫耀 民進黨

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