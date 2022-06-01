張禹宣再爆天虹副總是羅秉成堂弟 羅秉成：父親是獨子

顏寬恒競選總部前發言人張禹宣，稍早再次於臉書發文質疑天虹科技副總經理羅偉瑞是行政院長羅秉成的堂弟。羅秉成表示，上午他已於記者會中清楚說明，他對該車禍案件的始末毫無所悉，也不曾為此事與該案相關人士有任何連絡與接觸，絕無介入或干涉個案之情形存在，「本人只有一個親弟弟，而家父是獨子，所以本人也沒有堂兄弟的親戚。」

羅偉瑞日前開車撞死機車戴姓騎士，事後爆出新埔分局長林英煌陪同羅偉瑞到派所製作筆錄爭議，昨天再爆出天虹的法律顧問是「弘理法律事務所」，弘理創辦人是羅秉成。羅秉成上午出面強調「子虛烏有」，他六年前從弘理裸退，從沒打過任何一通電話；至於外傳羅偉瑞是羅秉成的堂弟，羅秉成也否認。

張禹宣稍早再在臉書問羅秉成，羅偉瑞是不是他的堂弟、是不是他的親戚、是否認識羅偉瑞？如果否認事後又被查證到，是否敢承諾退出政壇；他還說，羅秉成的弟弟羅敬智，是羅偉瑞的臉書好友。他弟弟是什麼原因認識羅偉瑞？

羅秉成稍早透過政院回應，「本人胞弟與該位民眾係童年同學關係而成為臉書好友，但本人胞弟從未就此案與本人有任何聯繫。此外，本人與該位民眾完全無業務或任何利害關係存在，而該位民眾因其車禍案件委託律師之事，本人事前也毫無所悉，遑論有介入或關心該案件之事實存在。」

羅秉成強調，這件任意連結引人錯誤的報導，以懷疑為名行人身攻擊為實，真正的重點應在於有何具體事實與證據，可以證明他有介入該案？「有就拿出來，本人絕不迴避，切勿空穴來風，無限上綱，影射傷人。」他說，「張姓前發言人手上沒有任何證據與事實證明本人介入，卻一再以此穿鑿附會方式誤導視聽，實無必要，也浪費社會資源，再盼張姓前發言人自重。」