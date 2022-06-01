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蔡總統：持續與理念相近國家 共同捍衛民主自由

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人黃彩玲轉述蔡總統聽取專案報告後裁示。記者蔡晉宇／攝影
民進黨發言人黃彩玲轉述蔡總統聽取專案報告後裁示。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中常會今天邀請中研院歐美研究所研究員林正義以「拜登亞洲行美中台三邊關係」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一環，更是區域內各成員的共同責任，未來會持續與理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

蔡總統指出，台灣位處印太地區的戰略前緣，民主自由的重要前線，政府也會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

蔡總統說，面對全球經貿的劇烈變化，政府除了維持對外經貿關係的穩定發展，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。

此外，今中常會也通過2022年第20屆中央（常務）執行委員暨中央評議委員選舉日程，6月6日發布選舉公告；6月13日至17日辦理領表、登記；6月22日召開中執會審查候選人資格；6月23日抽籤；7月17日在全代會辦理投開票；7月20日中（常）執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

中常會 民進黨 蔡英文

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