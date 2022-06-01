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被問發言人指總統暗槓有所本？ 柯文哲：我怎落魄當發言人
台北市發言人陳智菡日前批蔡總統「暗槓」防疫資訊，遭議員苗博雅質疑捏造，兩人開槓。台北市長柯文哲今天赴文山區博嘉國小視察兒童疫苗接種，被媒體問及發言人是否有所本？柯文哲回，「台北市政府有發言人，怎麼會叫市長當發言人的發言人，這不是很奇怪？」發言人的事，不是叫發言人回答就好了，「我怎麼會落魄到變成發言人的發言人。」
另外，對於發言人陳智菡指中央4月就預估疫情將大爆發，但遲至5月下旬，才願意放寬口服抗病毒藥物的給藥條件，媒體今天也問柯文哲，這是不是落後部署，拿人命換部署？柯文哲回應，這種東西，過一兩年再來討論。
柯文哲也提到，其實不是說台北市特別聰明，他每天看南韓、日本、越南、新加坡的疫情變化，每天看一圈，他們都早我們兩個月，至少台灣多兩個時間準備。柯說，看國外經驗，可以學到一課，這個模式是可以，台灣畢竟不見得是全世界最先進國家，比我們先跑的國家，看他們怎麼應付疫情，再來他想起李登輝每次都講這個概念，還可以、蠻好用的。
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