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明訪美 朱立倫：我要告訴美國政界、僑界 國民黨回來了

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

國民黨副主席夏立言今天在中常會進行訪美規劃報告，他表示，此行目標在於駐美代表處揭牌，宣示「We are here！」，並拜會美國各界，溝通對亞太局勢看法，表達對深化台美關係、提升國際參與（e.g. WHA、IPEF）的期待，並傾聽僑界、海外黨員的聲音，他們對國民都有很深的期望。

朱立倫表示，他要告訴美國的政界、僑界，國民黨回來了。這次除了拜會美國政府和國會、智庫、學界，也要訪問僑界，共同匯集團結的力量。這次不是為國民黨，而是為中華民國，為台海安全，讓大家看到國民黨是負責任的在野黨。

朱立倫強調，國民黨要保障台灣的民主自由，堅持人權，別讓台灣的民主被一個黨，或少數的人破壞民主自由，讓台灣民主能夠深化。民進黨長期在海外汙衊國民黨反美，他這次返美要強調國民黨是最堅持民主自由的政黨，和全世界民主國家都走在一起。

本次出訪成員包括主席朱立倫、夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、海外部主任陳以信、駐美副代表黃裕鈞、文傳會副主委林家興、國際部專員吳亮儀。

夏立言表示，訪美期間為6月2日至6月12日，停留城市包含舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯；拜會對象有行政部門、國會朝野（有台議員）、智庫、僑界。朱立倫公開演講（Brookings及CSIS合辦）。

夏立言表示，訪美團於2日上午出發，當天上午6時50分抵達舊金山，首站將到美國史丹佛大學胡佛研究所，傍晚出席僑宴，隨後搭乘夜班飛機到華盛頓特區（3日至8日），6日在布魯金斯學會進行公開演講，8日為國民黨駐美代表處揭牌，9日到紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，拜會中華公所並出席僑宴，10日抵達洛杉磯。

這次國民黨重會華府，夏立言表示，國民黨要以行動展現「重視對美關係」，徹底反駁「國民黨反美」的謊言。強化對美國政府、朝野兩黨、智庫學界、媒體的溝通，更好的瞭解美國政策脈動；表達台灣完整的聲音，協助美方正確判斷台海局勢，扮演區域穩定力量。

至於為何選擇這個時間出訪？夏立言說，這是朱立倫去年競選承諾，堅持兌現，而且目前烏俄戰爭連動台海，國民黨必須強化台美溝通，這中間所牽連的東亞局勢遽變，須交流觀點判斷，而未來地緣風險漸增，也需共同討論因應。

國民黨 美國 夏立言

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