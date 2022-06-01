侯友宜自認被某副秘書長羞辱 才「說話比較大聲一點」

新北市長侯友宜今日在總質詢時表示，民進黨某副祕書長曾說，為何一通電話可以解決的問題，要在媒體上做政治表演、噴口水，侯自認被羞辱，所以才一改以往輕聲細語說話方式，當時5月20日「說話比較大聲」一下，隔天中央就允諾將法傳系統改善。

國民黨新北市議員陳偉杰今日在總質詢時提到，中央法定傳染病系統有許多問題，確診人數急遽增加時期，常造成第一線防疫人員與醫事人員作業困擾。

侯友宜表示，當時受訪時，他講話大聲一點，有民進黨某副祕書長說為何一通電話可以解決的問題，不打電話解決。侯指出，他是警察出身，這輩子都不曾做政治表演、噴口水，只知道解決問題。

侯友宜說，他在防疫期間打了無數通電話給指揮官，費盡口舌，居然有人問這種問題羞辱他，當然要把話講清楚，所以話才講得比較大聲。

侯友宜指出，5月20日「話講大聲之後」，隔天唐鳳就出來了，若早知如此，他從5月1日開始就要大聲一點。