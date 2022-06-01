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沈富雄因防疫「這決策」氣炸 重批陳時中：腦殘指揮官

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前民進黨立委沈富雄。本報系資料照
前民進黨立委沈富雄。本報系資料照

人正在美國的前民進黨立委沈富雄，預告將於3日返抵國門。沈富雄對於華盛頓州每百萬人口的確診數比台灣少，且個人已接種3劑疫苗，回國後卻要進行「7+7」的防疫管制，感到相當不滿，臉書批評衛福部長陳時中，「有腦殘的指揮官，就有受盡委曲的國人」。

沈富雄表示，持本國護照入境的國人到底帶回多少風險？自己抵國門後，接著而來的是7天的「居家檢疫」，再加7天的「自主管理」，要到17日才完全還他自由之身，令人越想越惱。

沈富雄二點說明，首先、自己打完三針疫苗，出境前一天PCR採陰，入境之日PCR還要再採陰；第二、他停留一個月的美國華盛頓州每日確診數是700/1000000人口，而台灣當下是4000/1000000人口，兩地相差五倍。

沈富雄說，可笑的是，自己去美國，由污入淨，不需要隔離，不需要檢疫，除一些公共場所室內之外，可以不戴口罩，而一個月後回國，由淨入污，竟然要7+7，不久前甚至還是10天隔離檢疫。

沈富雄質疑，為什麼對入境的自家人這麼苛？陳時中先後給過三個理由，依時間序分別為，一、帶回新病毒變異株的風險；二、拖累醫療體系；三、國內染疫率6％已經與入境染疫率6％接近。

沈富雄認為，前兩項不值識者一辯，第三項百思不得其解，台灣每天的新確診病人起碼6萬人，而入境篩陽的約60人，前者的漏網之魚約為後者的1000倍大，真是見樹不見林。

沈富雄 美國 疫苗

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