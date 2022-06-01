法院認證深綠粉專造謠 文青女神形象背後竟是大叔

臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」因涉嫌影射時代力量前秘書長吳佩芸介入前黨主席徐永明的婚姻，遭吳蒐證後提告，法院一審判粉專管理員李姓男子拘役30天，得易科罰金。由於該粉專長期立場偏綠，發文常以「老娘」自稱，並曾自曝是女同志，在支持者心中形象宛如文青女神，但判決結果公布後，許多網友發現管理員竟是男性，驚呼「文青女神居然是大叔，這算假消息嗎？」

台中地院審理此案時，李男承認犯行，也與吳佩芸告訴的情節相符，認定李男在粉團所傳述的文字，在在影射吳佩芸介入徐永明婚姻，有婚外的男女關係，指摘的是具體事實，而非單純抽象謾罵，有損吳佩芸名譽，構成誹謗罪，事證明確。另外，李男在案件審理時，表明有意與吳佩芸和解，不過也說，無法負擔任何的金錢賠償，法官依誹謗罪，判拘役30天，得易科罰金3萬元，仍可上訴。

資深媒體人黃揚明也在臉書表示，曾有網友爆料「莫羽靜」本人為一名李姓男子，在台灣人權文化協會理事黃天賜底下工作，李也曾加入時代力量。黃揚明更舉出另項判決書爆料，李男曾因為同婚議題觀點不同，毆打台灣人權文化協會邀請來演講的中國流亡作家余杰，被判拘役30天。