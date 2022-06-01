美國聯邦參議員達克沃絲結束訪台 搭機前往韓國

美國聯邦參議員達克沃絲5月30日率團來台，期間晉見總統蔡英文並與台灣政界領袖交換意見，今天下午1時結束行程離台，達克沃絲未發表談話，登機前向送機人員揮手告別。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率領的訪問團，5月30日晚間7時36分搭機抵台，今天結束訪問行程，搭乘韓亞航空公司班機OZ-712前往韓國，班機表訂1時起飛，達克沃絲在中午12時25分許抵達候機室，但未發表任何談話，登機前也親切的和送行人員合影留念，並揮手告別。

達克沃絲率領訪團在台期間，除晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與國防部，並接受外交部長吳釗燮款宴，與台灣政界領袖針對台美關係各項安全與經貿等重要議題深入交換意見。

蔡總統5月31日接見達克沃絲訪問團指出，台灣會持續向美國政府表達參與印太經濟架構（IPEF）的意願，也期待短期內台美將以嶄新作為，一起規劃具體途徑，深化台美雙邊經貿夥伴關係。

蔡總統說，去年7月達克沃絲領先提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派支持，也因此，美國國防部正積極研議國民兵跟台灣合作交流。最近，達克沃絲也進一步提出法案，支持美軍的印太部署，要優先因應台灣的安全處境。

達克沃絲5月31日表示，希望每年都可以拜訪台灣。她同時強調，美國對台灣安全的支持不僅是軍事也是經濟上的，不只軍事國防，美國總統拜登也希望推動提升台美經濟合作關係。