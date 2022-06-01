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因設接種站地方疫苗減配？ 指揮中心秀算式澄清

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
台北市中正紀念堂設置兒童疫苗大型施打站，民眾可預約或隨到隨打，上午有許多民眾帶著小孩前去施打。記者潘俊宏／攝影
台北市中正紀念堂設置兒童疫苗大型施打站，民眾可預約或隨到隨打，上午有許多民眾帶著小孩前去施打。記者潘俊宏／攝影

兒童疫苗大型接種站今起設立，但是對於疫苗數量地方都有意見，認為影響原本疫苗配送。對此，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，沒有從調配量來撥給大型施打站用，地方若不夠可隨時發給。指揮中心今天再度發稿澄清，指揮中心已配送90.46萬劑疫苗至地方，部分涵蓋率未達95%以上縣市，都是因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。

新北市長侯友宜昨表示，不原獲配發5.5萬劑兒童BNT，改成2.1萬劑，其中1.8萬劑改配到板橋車站的大型接種站。雲林縣議員則抱怨原本指揮中心要撥5600劑疫苗給雲林縣，後來只撥2300劑，原因是南區在台南設兒童疫苗接種站，質疑難道要雲林的家長抱著或帶著孩子跑到台南市打疫苗，而且目前中南部疫情大爆發。

指揮中心表示，BNT／兒童疫苗依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種Moderna疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量。

根據統計，5至11歲戶籍人口約142萬餘人，截至5月30日止已有10%以上人數確診，約16.7萬人，已接種莫德納疫苗人數約28.1萬人；以可接種對象接種率95%核估需求人數，約93萬人。

截至5月30日止，指揮中心已配送77.69萬劑疫苗給地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%。另部分未達95%以上縣市，是因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。

指揮中心澄清疫苗配送計算方式。圖／指揮中心提供
指揮中心澄清疫苗配送計算方式。圖／指揮中心提供

莫德納疫苗 衛生局 新北市長

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