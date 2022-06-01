總統暗槓防疫資訊？苗博雅、陳智菡隔空開槓

台北市政府發言人陳智菡日前批蔡英文總統「暗槓」重要防疫資訊，議員苗博雅質疑陳智菡捏造，兩人開槓。至於昨日質詢未請陳智菡上台答詢，苗博雅表示，調查事實必須要多方蒐集證據，所以市長柯文哲、衛生局長黃世傑公開表態也是重要證據。

苗博雅昨在市政總質詢時提到，曾詢問衛生局是否有像發言人所說的情形，衛生局指出，自中央流行疫情指揮中心成立以來，「相關重大防疫政策，皆透過防疫記者會公開說明並函文至各地方政府」，此函形同間接打臉陳智菡指控。

陳智菡昨也回擊指出，早在4月初，雙北疫情開始升溫時，蔡總統就在官邸召開防疫會議，就刻意略過當時確診數最多的雙北，只找綠營陳其邁、鄭文燦等縣市首長，前後任副總統及指揮官陳時中、張上淳、周志浩等人「討論防疫事宜」。

陳智菡說，不只如此，很多重要防疫資訊，的確只有部分「綠選區縣市才能提前得知」，例如，口服抗病毒藥物要發到診所的時間、今年4月到5月，指揮中心每周內部會議資料「對國內疫情的總結與建議」中，早已經出現台灣單日「死亡數可能新增數百例」等簡報內容。

陳智菡表示，中央遲至5月下旬才願意放寬口服抗病毒藥物的給藥條件，導致許多人錯失黃金醫治時間，死亡數居高不下，這些防疫也要分藍綠嗎？這就是議員口中的政治價值嗎？為何防疫資訊不能公開透明一致的提供各地方政府。

苗博雅今上午在北市議會受訪表示，陳智菡之前講說總統蔡英文隱匿重要防疫資訊，已經引起很多市民感到困惑跟不解，可是昨天陳智菡晚上在臉書補充，提出的證人就是她自己，可是這些資料也從來沒有被公開檢證過它的真偽。

苗博雅表示，如果手上真的沒有掌握到什麼確切的東西的話，就是向社會大眾致個歉、說發言不精確、發言太誇張等，這樣就好，台北市民需要的是一個講話求證據的發言人。

至於昨日質詢未請陳智菡上台答詢，苗博雅表示，如果質詢的話，得到的結果跟後來陳智菡臉書上這些，可能也不會差太多，不過在調查事實的時候，必須要多方蒐集證據，所以市長柯文哲、衛生局長黃世傑公開表態其實就是一個非常重要的證據，如果兩人都不知道陳智菡到底在講什麼，有很高的機率就是捏造。