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遭影射徐永明小三法院還公道 時力正妹參選人：永遠傷疤

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量前秘書長吳佩芸。圖／取自吳佩芸臉書
時代力量前秘書長吳佩芸。圖／取自吳佩芸臉書

立場親綠的臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」涉嫌在前年8月影射時代力量前秘書長吳佩芸介入前黨主席徐永明婚姻，吳蒐證後提告，法院一審判粉專管理員李姓男子拘役30天，得易科罰金。吳佩芸發表聲明表示，勝訴使人感到稍稍的慰藉，「但是惡質言論所造成的傷害，是永遠的傷疤」。

吳佩芸2018年參選台中市議員時，曾被網紅蔡阿嘎認定為「全台十大正妹議員候選人」的第五名，不過她當時以9票之差，成為落選頭，後來曾擔任時代力量秘書長，今年則捲土重來，再戰台中市南屯區議員選舉。

對於遭影射為徐永明小三，法院一審依誹謗罪判決「莫羽靜與她的墨水故事」管理員李姓男子拘役30天，得易科罰金。吳佩芸表示，「面對莫須有的抹黑，我始終相信正義必會到來」。

吳佩芸感嘆地說，李男當時經由匿名粉絲頁發文，影射她介入他人婚姻，讓當時離開政治工作、回到醫院當藥師的她，名譽上受到很大的傷害，完完全全沒做過的事，卻被利用拿來進行惡意的政治攻擊。「對於莫須有的攻擊，除了憤怒也必須爭取公道！」

吳佩芸表示，謝謝檢察官與法官在判決中詳細調查證據，勝訴使人感到稍稍的慰藉，但是惡質言論所造成的傷害，是永遠的傷疤。她也喊話，「別以為利用匿名機制就可以躲在網路背後，恣意妄為地用不實言論來毀滅一個人」。

時代力量 婚姻 徐永明

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