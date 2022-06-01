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為砸損國父遺像致歉 國民黨團：該賠就賠
立法院朝野日前為表決攸關國務機要費除罪化的「會計法」第99條之1修法，藍綠爆發肢體衝突。國民黨立委抗議修法，朝主席台的民進黨立委們丟擲水杯，意外砸破國父遺像。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今上午受訪時表達遺憾，並代表黨團致歉。
民進黨立委蔡易餘今還建議，能把該張畫拿去拍賣，國民黨不用賠償，也能增加國庫；民進黨立委陳亭妃則說，國民黨最會賴帳，相信這次也一定會賴帳。
曾銘宗受訪時表示，國民黨立委在追求自由民主的過程中，於立法院議場砸傷國父遺像，他要代表黨團表達遺憾與致歉之意，「損害公物，該賠就賠，」不過他相信，國父一定會體諒他們的初衷。
曾銘宗表示，國父孫中山創建中華民國，大家都非常尊重國父；而國民黨團奮鬥的目標：自由與民主，也是國父過去奮鬥的目標，「不像民進黨還想下架國父。」
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