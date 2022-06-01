夏月電費搶錢？鄭運鵬：國民黨沒常識也要看電視

今天實施夏月電價，國民黨立法院黨團批在百姓最辛苦的時候來搶錢。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨沒常識也要看電視，夏月電價實施並非漲價，是從民國78年就有的調整，只有非常時期才會調整夏月電價，現在已非三級警戒，也逐步開放，各國幾乎都有這種以價制量的狀況，並非搶錢，國民黨搞不清楚狀況。

鄭運鵬說，去年凍漲是因實施三級警戒，很多民眾在家裡面上學、上班，今年逐步解除管制，因此沒有繼續凍漲，但政府仍然持續紓困各行各業。

例如，桶裝瓦斯凍漲到9月底，要吸收經費約31億元，凍漲已逾21個月，還有小麥、牛肉和奶油等關稅減半，水泥原物料上漲也使貨物稅減半，以及營業額下降百分之15，展延還款，和個人信用卡貸款債務延長、觀光業觀光利息補貼等。

鄭運鵬說，至於國民黨稱台北、桃園和新竹等家戶所得低於其他縣市，但這三個城市本來就是全國收入前四名，成長當然會趨緩，政府會為各行各業設想，「國民黨昨天烏龍一次，今天醜二！」