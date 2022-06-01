快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

清冠一號先停、紅麴也要小心！吃輝瑞抗病毒藥Paxlovid有禁忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏月電費搶錢？鄭運鵬：國民黨沒常識也要看電視

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團舉行輿情回應記者會，幹事長鄭運鵬（圖）出席。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團舉行輿情回應記者會，幹事長鄭運鵬（圖）出席。記者曾原信／攝影

今天實施夏月電價國民黨立法院黨團批在百姓最辛苦的時候來搶錢。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨沒常識也要看電視，夏月電價實施並非漲價，是從民國78年就有的調整，只有非常時期才會調整夏月電價，現在已非三級警戒，也逐步開放，各國幾乎都有這種以價制量的狀況，並非搶錢，國民黨搞不清楚狀況。

鄭運鵬說，去年凍漲是因實施三級警戒，很多民眾在家裡面上學、上班，今年逐步解除管制，因此沒有繼續凍漲，但政府仍然持續紓困各行各業。

例如，桶裝瓦斯凍漲到9月底，要吸收經費約31億元，凍漲已逾21個月，還有小麥、牛肉和奶油等關稅減半，水泥原物料上漲也使貨物稅減半，以及營業額下降百分之15，展延還款，和個人信用卡貸款債務延長、觀光業觀光利息補貼等。

鄭運鵬說，至於國民黨稱台北、桃園和新竹等家戶所得低於其他縣市，但這三個城市本來就是全國收入前四名，成長當然會趨緩，政府會為各行各業設想，「國民黨昨天烏龍一次，今天醜二！」

國民黨 電價 鄭運鵬

延伸閱讀

藍立委集體「自首」聲援郭彥均 綠委諷：誰敢處理這些達官顯要？

影／藍委自首挺郭彥均 鄭運鵬：製造恐慌不會幫助防疫

萬美玲看桃園選情：張善政是張好牌 林智堅沒鄭運鵬帥

國民黨桃園提名之爭 綠委：國民黨高官高傲本性露餡

相關新聞

總統暗槓防疫資訊？苗博雅、陳智菡隔空開槓

台北市政府發言人陳智菡日前批蔡英文總統「暗槓」重要防疫資訊，議員苗博雅質疑陳智菡捏造，兩人開槓。至於昨日質詢未請陳智菡上...

遭影射徐永明小三法院還公道 時力正妹參選人：永遠傷疤

立場親綠的臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」涉嫌在前年8月影射時代力量前秘書長吳佩芸介入前黨主席徐永明的婚姻，吳蒐證後提告...

為砸損國父遺像致歉 國民黨團：該賠就賠

立法院朝野日前為表決攸關國務機要費除罪化的「會計法」第99條之1修法，藍綠爆發肢體衝突。國民黨立委抗議修法，朝主席台的民...

夏月電費搶錢？鄭運鵬：國民黨沒常識也要看電視

今天實施夏月電價，國民黨立法院黨團批在百姓最辛苦的時候來搶錢。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨沒常識也要看電視，夏月電價...

影／中正紀念堂設置BNT兒童疫苗大型接種站

中央在全台開設7處大型疫苗接種站今天起同步啟動，台北榮總支援中正紀念堂設置BNT兒童疫苗施打，北榮副院長侯明志表示，為加...

確診實戰／確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

疫情高原期中，確診者的不安感油然而生，「確診後該做什麼？」凸顯政府衛教不足的問題。然而，一位確診新手媽媽靠著「小題大作」，保護3個月大女兒免於染疫；上有6旬母、下有7個孩子的單親媽媽，在幾乎全家染疫時，一起度過難關。他們成功守護老小的關鍵為何？專家分析的防疫妙招，竟是最簡單的「那一招」。在大疫來襲時，確診媽媽分享第一手實戰經驗，教大家打贏防疫之戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。