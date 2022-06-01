任內最後1次赴議會備詢被問下一步 林智堅：沒那麼重要

外傳新竹市長林智堅可能北上參選桃園市長，近日逢市議會定期會市政總質詢，難得議員能與市長「直球對決」，不少議員都在推測可能是最後1次質詢林智堅。議員徐信芳今天質詢林智堅動向？林說，持續推動市政建設，個人下一步沒那麼重要。

依據地方制度法規定，縣市議會每6個月召開1次定期會，新竹市議會5、6月份舉行第10屆第7次定期會，近日進入最後的市政總質詢階段，市長林智堅自5月27日起至6月6日與市府一級局處主管每天早上固定到議會備詢。

近日林智堅可能轉戰桃園市長選舉的消息沸沸揚揚，市議員徐信芳今天質詢最後也關心林智堅是不是想要當直轄市長？他先恭喜林智堅，並問林到底有沒有這個機會？

林智堅答詢說，新竹市8年來脫胎換骨，讓全國民眾、外國朋友更認識新竹，目前新竹市還有很多重要建設需要來推進，包括大車站計畫、客雅大道向東延伸等，這幾年也努力推動南門市場、北門市場改建等建設，這些都是十幾、20年來沒有突破的計畫。

林智堅說，他期待自己在新竹市任內約200多天左右能加速進行，讓各項公共建設推進，希望議員與大會給予支持，迎合民眾期待；再來台灣和全世界一樣受到百年大疫影響，國人生活衝擊大，他也要特別致謝市府衛生單位與第一線醫護人員努力。

「關關難過關關過」，林智堅強調，包括市政與防疫都是他眼前的重要事情，自己的下一步真的沒那麼重要。