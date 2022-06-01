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促轉會提中正紀念堂轉型 蔣萬安：既有基礎絕不容改變

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
蔣萬安認為，中正紀念堂是台北市民共同記憶，也是歷史一部分，他主張在現有的基礎上，大家集思廣益加入更多元素，既有基礎就是不容許任何改變。記者蘇健忠／攝影
蔣萬安認為，中正紀念堂是台北市民共同記憶，也是歷史一部分，他主張在現有的基礎上，大家集思廣益加入更多元素，既有基礎就是不容許任何改變。記者蘇健忠／攝影

促轉會日前提出對中正紀念堂轉型議題，建議移除大廳銅像等威權崇拜象徵，立委蔣萬安日前嗆「呷飽太閒」，台灣228關懷總會反批蔣是為騙選票發誑語、自我打臉的「假掰政客」。蔣萬安今表示，中正紀念堂是台北市民共同記憶，絕不容許任何改變，應以現有基礎集思廣益加入更多元素。

促進轉型正義委員會日前公布中正紀念堂轉型方現，建議移除大廳銅像、改造堂體功能及外觀、破除園區整體崇拜軸線，5年完成轉型。蔣萬安嗆「政府是呷飽太閒嗎？」台灣二二八關懷總會昨日批評蔣萬安是為騙選票發誑語、自我打臉的「假掰政客」。

對此，蔣萬安今出席端午節活動受訪時表示，中正紀念堂是台北市民共同記憶，也是歷史一部分，絕不容許任何一個人、政黨或少數官員片面改變，他主張在現有的基礎上，大家集思廣益加入更多元素，既有基礎就是不容許任何改變。

另外，民眾黨認為大巨蛋是台北市前市長馬英九、郝龍斌留下的爛攤子。蔣萬安說，現任市長柯文哲剛上任時，大張旗鼓喊「五大弊案」，但是現在看起來都是政治操作，大巨蛋工程延宕的相關成本其實市民都要承受，現在希望爭議趕快落幕，盡快讓民眾有優質場館可以使用，中央、地方要加強溝通完成最後一哩路。

而最近Youtube連續出現2支政績宣傳影片，蔣萬安指出，這6年來持續問政、監督政府，得到民眾肯定，還連續7個會期被公督盟評鑑為優秀立委，也在地方服務協助民眾解決問題，像是免費法律諮詢、和在地議員合作辦理會勘解決地方問題，希望能持續作讓民眾感受服務熱忱。

蔣萬安 中正紀念堂 北市

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