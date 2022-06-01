影／國民黨砸破國父遺像 綠委：免賠！拿去富士比拍賣

立法院日前表決會計法時，國民黨立委砸水杯砸破國父遺像，民進黨立委蔡易餘說，這麼漂亮油畫被砸出一個洞，是一個歷史的偶然，也凸顯國民黨連自己神主牌都不要了，不認為國民黨要賠償，他跟立法院長游錫堃建議拿到富士比拍賣，不僅見證國民黨放棄神主牌 ，也解決了歷史共業國務機要費，是歷史性一刻，可以賣很好價錢，增加台灣的國庫，「費用也不用讓國民黨出了，因他們對拍賣好價錢還是有貢獻的。」

民進黨立委陳亭妃說，現在立法院的會期結束了，大家開始在討論，那國父孫中山這張照片怎麼辦呢？要問最會破壞、最會賴帳的國民黨，到底這一次會不會賴帳？難道國父遺像就留著一個洞，在議場裡面嗎？「國民黨一定會賴帳，因為賴帳是他們的本門科。」