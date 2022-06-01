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鄧振中、美國副貿易代表 今晚將就台美相關貿易對話
行政院發言人羅秉成今天證實，行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天將就台美相關貿易有一些對話，有具體進展會盡快對外說明。據了解，雙方將於今晚八時視訊會談。
鄧振中與戴琪（Katherine Tai）日前在「APEC貿易部長會議」舉行期間展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，且預計數週內再度舉行會談；雙方再度見面預計會在6月下旬，且不限實體或視訊。
羅秉成今天稍早接受時事訪問時，針對美國貿易代表署指鄧振中與畢昂奇今晚是否將有會面，羅秉成證實，「鄧振中會跟美國副代表、不是戴琪女士，戴琪女士有其他的要務」，雙方會就台美相關貿易關係有一些對話，如有具體進展也會盡快說明。
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