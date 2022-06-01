被爆天虹「藏鏡人」 羅秉成否認：6年前裸退 子虛烏有

竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前開車撞死機車戴姓騎士，事後爆出新埔分局長林英煌陪同羅偉瑞到派所製作筆錄爭議，昨天再爆出天虹的法律顧問是「弘理法律事務所」，弘理創辦人是行政院發言人羅秉成。對此，羅秉成出面強調「子虛烏有」，他六年前從弘理裸退，從沒打過任何一通電話；至於外傳羅偉瑞是羅秉成的弟弟，羅秉成也無奈否認。

曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣昨晚在臉書指出，羅偉瑞撞死騎士、接連被踢爆關說警戒，甚至質疑難道「朝中有人」、「高人指點」，「請問這位高人是否就是政務委員兼發言人，羅秉成。」

他寫到，能夠影響醫院、警界等高官，絕非簡單的科技公司副總就有如此能耐，「好巧不巧，天虹科技的法律顧問是哪間事務所？正是政務委員兼發言人羅秉成，所創辦的弘理法律事務所，根據過往的判決，僅僅4人的事務所就派出2名律師，足見重要性。

他問，「對於羅偉瑞車禍撞死人一事期間，是否有任何聯繫提供任何諮詢？包括醫院警界等高官，為何寧願出面自首斷尾求生，也不肯交代究竟是由誰指示，聲明稿又從何而來？背後的藏鏡人是不是就是你羅秉成？」

對此，羅秉成上午9時40分出面說明，羅秉成強調「這是一則烏龍報導」，影射他介入在新竹發生的車禍案件，「這報導子虛烏有、完全沒這件事」，因此他必須在第一時間說明，否則在這時代會迅速被抹黑。

羅秉成說，這車禍案件始末，他完全不知情，他也跟大部分的一樣，看報紙才知，沒有打過任何一通電話給任何一個警方人員、跟這案子有關的人員，這事情很容易查證，「沒有問過我，就說朝中有人、有人下指導棋」。

羅秉成說，他早在六年前就從弘理法務事務所裸退，代表事務所跟他毫無關係，經營什麼業務、接什麼案子，他從來沒介入，「以此不當聯結很不好」，台灣是高度尊重言論自由的國家，有憑有據有事時，請提出來，沒有的話，就不要這樣影射，更不要做沒必要的政治操作。

他說，如果有需要查證，他本身也是發言人、都有電話，此案有必要，他隨時都可以回應，台灣社會尊重言論自由，但很多事件會被不當聯結、惡意扭曲，造成不必要的風波、浪費資源，也非常不必要，這種事情應該就事論事，「一分證據說一分話，不要胡亂指摘」。

羅秉成說，這時代走過必留下痕跡，掩蓋不了事實，沒有任何證據、資料，就單純說他以前任職過的律師事務所接他案子，就說他在背後是藏鏡人，「我心裡會感覺到很不好受，但是為這媒體的生態、這種案件被過度政治操作感覺難過。」這社會需要秩序、平靜，無中聲有擾動，真的沒必要，不要再黑白講，對任何都一樣，名譽是第二生命，憑空揣測，非常不好。

對於是否提告，羅秉成說，要告人不困難，他自己就可出手，但他認為「不是你不澄清、道歉，就告他，沒必要」，他說，言論自由大家都尊重，人都有忍耐的極限，遺憾沒有盡到媒體求證，但「如果再惡意抹黑我，甚至影響我的名譽，我也不排除了。」「講清楚後，希望大家適可而止，不要徒增困擾、浪費社會資源。」