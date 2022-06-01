中和男童父尋四塊拼圖 昨晚獲首塊1922錄音

4月中旬發生的中和兩歲確診男童恩恩延誤送醫一事，恩恩爸林男上月27日寄出信函要求疾管署與新北市政府提供通話紀錄，並現身說明，希喚起社會重視。他昨晚在臉書貼出照片，表示要求提供的四塊拼圖中，已收到與1922通話紀錄的首塊拼圖。

林男說，疾管署公文重申1922並無調派救護車權限，但仍尚未收到疾管署與內部協調、他與119和衛生局、119和衛生局與內部溝通的三塊拼圖。

林男在臉書貼文表示，昨天下午收到衛生福利部疾病管制署通知後，傍晚工作結束後便拿到他與1922的通話紀錄。這是夫妻訴求的第一塊拼圖，覺得終於往前邁進一小步。雖然打開這段錄音，思緒被拉回事發當下，但是仍要堅持走完這段路程，因為這是目前唯一可以為小寶恩恩做的事，也是必須一定要做的事情。

他說，一共向衛服部申請調閱了兩部分資料，昨天收到資料是衛福部的第一塊拼圖「和1922之間的通話錄音」和一份回覆公文。至於衛服部的第二塊拼圖「1922在接到他的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」昨天還沒有拿到，他也當場向疾管署人員再次表達重申這塊請求，請疾管署盡快提供。

另外新北市政府消防局和衛生局的第三塊拼圖「他跟119、衛生局之間的報案錄音」和第四塊拼圖「消防局跟衛生局內部橫向紀錄和處理流程」目前都還沒有收到。但昨天晚上他收到新北市衛生局副局長高淑真來電和簡訊，希望可以和他在今上午碰面並向夫妻說明。