立法院會期末法案清倉 本會期共通過96議案

立法院第10屆第5會期最後的院會日，立法院長游錫堃致詞表示，本會期自2月25日開議迄今，在朝野黨團共同努力下，一共通過96個議案，包括憲法修正案1案、法律案61案、預算案22案、廢止案5案、人事同意權3案及其他議案4案等，他要向立法院全體委員、職員工、駐警及媒體表達誠摯謝意。

游錫堃指出，立法院通過18歲公民權的憲法修正案，並自3月28日起正式公告。這是相隔17年來再度於立法院通過修憲案，更是我國史上首次將修憲案送交公民投票複決。期盼全體國人在今年底的公民複決時候，能夠共同努力完成擴大青年參政的歷史任務。

游錫堃指出，立法院除了同意「紓困特別條例及特別預算」施行期間延長至明年6月30日以加強防疫安全外，也三讀了「建築法」、「公寓大廈管理條例」、「消防法」、「災害防救法」。

同時通過加強鐵公路交通安全的「公路法」、「強制汽車責任保險法」、「鐵路法」，以維護人民居住安全及健全我國防救災體系，並制定台鐵局公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」推動台鐵的組織改造。

在強化國家安全方面，立法院通過「國安法」、「兩岸人民關係條例」、「後備軍人召集優待條例」、「妨害兵役治罪條例」等法案以強化國家安全。提高更正錯誤訊息時效性的「衛星廣播電視法」，提升太空科技研發能力的「國家太空中心設置條例」，通過推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP）的「著作權法」、「商標法」、「專利法」以提升國家科技能力及經濟安全。

游錫堃指出，為提升行政效能，立法院通過讓各行政機關用人更加彈性的「公務人員任用法」，保障公務員權利的「公務員服務法」、「公務人員保障法」，促進地方廉能治理的「地方制度法」。修正「村里長事務補助費條例」，調升村里長事務補助費。

為完善轉型正義工程，也通過「促進轉型正義條例」及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。為配合司法改革，修正「行政法院組織法」、「行政訴訟法及其施行法」、「法官法」、「法院組織法」、「少年及家事法院、智慧財產及商業等組織法」等相關法案。

在提升教育品質及友善地球方面，立法院通過「私立高級中等以上學校退場條例」、「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」以因應少子女化的衝擊，維護學生受教權。並通過以促進永續發展、友善地球的「食農教育法」及修正「再生水資源發展條例」。

游錫堃表示，為支持烏克蘭，立法院大會在3月1日通過共同聲明，對俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動，朝野黨團予最嚴厲譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府盡速停止侵略行為，以理性方式解決爭端。

面對3月陡然升高的疫情，游錫堃說，立法院除了接待包括美國前國務卿龐培歐、NDI會長以及韓國、瑞典、日本等國外賓外，也在5月20日，由跨黨派委員組團前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義的參與WHA。

因今年適逢舊金山和約及台北和約生效70週年，立法院為善盡「公民教室」的功能，議政博物館辦特展，詳述歷史脈絡。國會遷（改）建諮詢委員會也已走訪各提案地方政府，聽取各方意見，預定9月份提出評估報告。