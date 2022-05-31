蘇煥智嗆蔡總統：人命三千 重要性不如黃子佼女兒

藝人黃子佼日前迎接女兒「黃玉米」誕生，並在近日分享蔡英文總統親筆署名的祝賀信。繼網紅朱學恒諷刺，「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」後，前台南縣長蘇煥智今天也在臉書子打油詩表示，「人命三千不及明星寶」。

蘇煥智表示，「明星一寶總統賀，疫災死亡二千多，救助颱風六分一」，文中所謂「救助颱風六分一」，蘇煥智在留言區解釋，是因為目前染疫死亡，中央補助10萬元，只有颱風死亡災害補助的六分之一，故稱「六分一」。

蘇煥智也說，「疫苗死亡上千人，要補償先解剖，家屬心酸淌血吞，人命三千不及明星寶」。針對「要補償先解剖」一詞，蘇則解釋稱，因疫苗注射死亡者，家屬如果要求補償，指揮中心要求必需先解剖證明有因果關係，但家屬一聽到要解剖都不忍心親人大體被解剖，所以大部分會選擇自動放棄。

蘇煥智批評，蔡總統至今尚未對注射疫苗死亡的1000多人，以及疫情爆發至今死亡的2000多人道歉，這3000多人的重要性還不如黃子佼的女兒。