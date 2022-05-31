會計法三讀 趙少康要綠委自問：誰沒拿過陳水扁的錢？

立法院院會昨天三讀通過會計法，前總統陳水扁纏訟16年的國務機要費案有望解套。中廣董事長趙少康表示，昨天是民進黨的歷史轉折點，選民會記住這一天。民進黨變成一個包容貪汙的政黨，替陳水扁的貪汙漂白背書，民進黨的公職應該站出來自清：「誰沒有拿過陳水扁的錢？」

趙少康表示，陳水扁女兒陳幸妤當年一句「你們黨內誰沒拿過我爸的錢」震撼社會，為了解決這個拖延16年的問題，蔡英文總統應該擔起的責任（特赦）。但最後竟然透過修法，讓朝野一起承擔。陳水扁的事不是不能解決，政治事政治決，只要他肯認罪、道歉、還錢，蔡英文可以特赦他。

前總統陳水扁女兒陳幸妤。本報資料照片

趙少康說，蔡英文怕弄髒自己的手，不肯特赦陳水扁，「由立法院民進黨集體共謀修會計法來救扁，是最拙劣的下策，這是蔡英文民主獨裁最負面的樣板」，任何貪汙都可以在立法院挾多數暴力竄改法律塗銷罪名，不是挾民主之名行獨裁之實是什麼？台灣選民有那麼笨嗎？一定會用選票讓民進黨在她手中毀掉。

趙少康指出，國務機要費每年高達6000萬，是總統薪資的十多倍，跟首長特別費只有幾萬、幾十萬的名稱不同、科目不同、金額更不同，怎麼可以一概而論、比照辦理？光看名稱「國務機要」就知道，一定要跟「國務」有關，放著這麼簡單的道理，民進黨竟公然在國會用修法替陳水扁胡亂脫罪，指鹿為馬，讓立法院蒙羞，會貽笑國際，會遺臭萬年。

趙少康表示，立法院這個會期即將休會，疫情當頭國事如麻，執政黨不思民生，只心急替陳水扁除罪，就是個包容貪汙的政黨，民進黨吃定了在野黨、吃定了媒體、吃定了輿論、吃定了選民，才敢這麼膽大包天，冒天下之大不韙，硬幹到底。做錯事卻不需要道歉、負責，替後代子孫立下什麼樣的示範？這一天，是民主最黑暗的一天。