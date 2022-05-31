吳釗燮與烏克蘭第2大城市長視訊 宣布援助400萬美元

外交部長吳釗燮今與烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長切列霍夫（Ihor Terekhov）視訊通話，切列霍夫稱「台灣是烏克蘭真正的朋友」，並盼烏克蘭戰勝後，能邀吳釗燮訪問。

外交部今發布新聞稿指出，吳釗燮代表政府宣布將援助烏克蘭哈爾科夫市政府200萬美元，另提供Chernihiv市、Mykolaiev市、Sumy市及Zaporizhzhia市等4市政府各50萬美元，總計400萬美元，做為重建學校及民生基礎建設之用，期待以協助烏克蘭恢復嚴重受損的民生建設方式，來緩解戰爭對烏國百姓所帶來的衝擊。

新聞稿寫道，切列霍夫指出，俄羅斯軍事入侵烏克蘭是非法的戰爭行為，不僅殘害無辜的烏克蘭人民，也威脅區域及全球和平與安全；謹代表受援的烏克蘭人民，對台灣的愛心與善舉表示感謝，此不僅是即時的財政援助，得以協助孩童早日重返校園，這更是對烏克蘭抵抗威權、守護民主自由最有力的政治支持。

據外交部新聞稿，切列霍夫允諾將讓烏國孩童及人民了解台灣給予烏克蘭一切的援助，台灣是烏克蘭真正的朋友，並盼在烏克蘭贏得最後戰爭的勝利後，邀請吳釗燮親訪哈爾科夫市，並就該市的重建計畫及強化台烏未來的合作互動交換意見；吳釗燮復謝切列霍夫的邀請，並表達台灣對烏國堅定的支持，也請在場的旅台烏克蘭社群代表問候及鼓勵切列霍夫。

外交部指出，這是吳釗燮繼4月22日與烏克蘭首都基輔市長視訊通話後，第二次與烏克蘭重要城市的市長聯繫，瞭解當地詳情與需要。

吳釗燮表示，烏克蘭遭受俄羅斯侵略受創甚鉅，台灣人民因長期面對中國文攻武嚇而感同身受，因此我國政府向烏國人民傳達休戚與共的支持，並樂願積極參與烏國的重建；此次相關受援城市皆位於烏國東部及南部的戰區最前線，飽受戰火摧殘，百廢待舉，亟需國際社會援助，台灣及時援款的挹注，將有效協助相關市府迅速推動重建工作。