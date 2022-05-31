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網路謠傳孩童燒到41度才准收治 蔡英文譴責假訊息

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

網路上謠傳「孩童燒到41度才准收治」等言論，今天蔡英文總統在臉書上強烈譴責假訊息。她表示，請大家注意，網路謠傳「孩童燒到41度才准收治」等言論，完全是捏造的假訊息，指揮中心也已經澄清說明。

蔡總統指出，患者是否收住院係依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，「我不會、也不能、更沒有下令。」她也強調，孩童並非燒到41度才可就醫收治。

蔡總統說，疫情期間，「我們了解家長都很擔心孩童染疫，包括醫護、政府單位都持續努力強化醫療量能，保護孩童，有心人士卻藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力，我要給予強烈譴責。」

蔡總統說，「我也想請大家一起幫忙，多留意網路訊息的來源，不要隨意轉傳，尤其是疫情的資訊務必以指揮中心發布為主。大家團結努力，就可以減少恐慌和對立，一起挺過疫情的關鍵階段，我們繼續加油。」

疫情 假訊息 患者

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