邱奕勝請辭市黨部主委 朱立倫指派黃敏恭代理

國民黨提名行政院前院長張善政參選桃園市長之亂告一段落，兼任國民黨桃園市黨部主委的桃園市議長邱奕勝日前向黨中央請辭，黨中央持續慰留，為不影響黨務運作，黨中央指派前桃園縣代理縣長黃敏恭代理市黨部主委上任。

據了解，邱奕勝去年12月初疑與桃園市長選舉提名問題，正式遞出辭呈，向黨中央請辭桃園市黨部主委，黨主席朱立倫隨即公開慰留，邱請辭未准，今年2月，朱再度打電話慰留，邱同意續任市黨部主委到最近。

5月18日朱突然提名張善政參選桃園市長，桃園地方一片反彈譁然，邱奕勝在錯愕、難過下，未跟著批評黨中央提名作業，不過他隨後打包搬走黨部辦公室私人物品，日前他向黨中央表達請辭市議員部主委，朱立倫未准，仍持續慰留中。

邱奕勝認為，他的階段性任務已經完成，自己也要參加市議員選舉，為不影響黨務運作，已向黨中央請辭市黨主委。

黃敏恭是朱立倫桃園縣長任內副縣長及前代理桃園縣長，黃表示，邱奕勝為參選人，希望迴避黨部的提名和選舉相關事務請辭，黨中央持續慰留中，並以請長假模式，暫時由他代理市黨部主委，推動後續黨務和選舉提名、輔選作業順利。