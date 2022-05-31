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吳釗燮：台美安全合作密切 美協助我訓練軍事人員

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮接受以色列「耶路撒冷郵報」視訊專訪。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受以色列「耶路撒冷郵報」視訊專訪。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮近日接受以色列「耶路撒冷郵報」專訪指出，台灣與美國等友好國家也進行密切安全合作；美國協助我方訓練軍事人員，並提供適當防衛武器。

吳釗燮並提及，以色列所展現的自我防衛能力與全民國防的概念值得台灣學習；台灣也正在改革軍隊、強化後備軍力，提升自我防衛能力。

外交部今指出，吳釗燮30日接受「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）總主筆卡茨（Yaakov Katz）視訊專訪，內容於30日在該報網站刊出後，隨即接獲中國使館以雙邊關係威脅施壓，要求撤下報導，但遭到該報拒絕，該報並依規畫於31日刊出紙本報導。

吳釗燮指出，中國對台灣軍事威脅日增，並持續對台灣採取網路攻擊、認知作戰等灰色地帶戰術；中國威權主義擴張到東海、南海，更持續投射至太平洋地區，而烏俄戰事則是俄羅斯威權主義向東歐地區擴張；種種跡象顯示，中俄正攜手擴大合作並企圖控制尚未染指的區域，全球情勢已演變為民主國家與威權主義國家陣營的對抗。

吳釗燮表示，台灣位於對抗中國威權主義的最前線，為因應中國威脅與擴張，台灣持續提升自我防衛能力；台灣與中國都密切關注烏俄戰事發展，不論中國自烏俄戰事獲得何種啟示，都不該忽視台灣堅定自我捍衛的決心與能力。

據外交部新聞稿，吳釗燮在專訪中說，民主國家團結表達對烏克蘭的支持，並對俄羅斯進行制裁，台灣與美國等友好國家也進行密切安全合作；美國協助我方訓練軍事人員，並提供適當防衛武器。

吳釗燮表示，台灣與以色列共享自由民主的普世價值，也是共同捍衛人權的夥伴；以色列所展現的自我防衛能力與全民國防的概念值得台灣學習，台灣也正在改革軍隊、強化後備軍力，提升自我防衛能力。

吳釗燮還說，威權主義國家經常將經貿關係當作武器，正如中國曾對立陶宛、捷克、澳洲及台灣採取經濟脅迫，企圖影響各國決策；吳提醒民主國家切勿因為經貿利益損及國家安全，中國正面臨經濟成長放緩的問題，理念相近國家應彼此加強合作，拓展貿易夥伴關係。

吳釗燮 美國 以色列

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