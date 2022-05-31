國民黨：促轉會早該關門 疫情嚴峻下少有的正面好消息

促轉會昨天熄燈關門，國民黨今天表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，政治鬥爭的濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關；在全台灣面對嚴峻疫情的此時，促轉會的關門可以說是少見有正面意義的好消息，期盼蔡政府真能體會民心所向，停止踐踏台灣民主憲政的作為。

國民黨表示，依據促轉條例，促轉會應為獨立機關，要推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立4年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

國民黨細數促轉會四年來種種不當濫權作為，包括自居東廠打壓在野黨候選人、強奪人民團體文物檔案、政治力肆無忌憚進入校園，乃至於近日的行政濫權裁罰、提訴等，無一不是扮演民進黨政府打壓異己的角色，無庸置疑，促轉會本質上就是民進黨拿來打壓對手政黨而設立的政治工具。

國民黨指出，促轉會已被認證是失敗的機關，由於作為失當、不被社會接受最終關門。至於促轉會業務未來仍由行政院統籌，國民黨嚴正呼籲行政院引以為戒，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠！行政院未來接手所謂促轉業務後，根本要務應該是修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。