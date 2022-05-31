快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

國民黨：促轉會早該關門 疫情嚴峻下少有的正面好消息

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
歷經4年運作，曾惹出「東廠」爭議的促轉會昨天熄燈關門。本報資料照片
歷經4年運作，曾惹出「東廠」爭議的促轉會昨天熄燈關門。本報資料照片

促轉會昨天熄燈關門，國民黨今天表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，無所不用其極打壓在野黨，政治鬥爭的濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關；在全台灣面對嚴峻疫情的此時，促轉會的關門可以說是少見有正面意義的好消息，期盼蔡政府真能體會民心所向，停止踐踏台灣民主憲政的作為。

國民黨表示，依據促轉條例，促轉會應為獨立機關，要推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立4年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

國民黨細數促轉會四年來種種不當濫權作為，包括自居東廠打壓在野黨候選人、強奪人民團體文物檔案、政治力肆無忌憚進入校園，乃至於近日的行政濫權裁罰、提訴等，無一不是扮演民進黨政府打壓異己的角色，無庸置疑，促轉會本質上就是民進黨拿來打壓對手政黨而設立的政治工具。

國民黨指出，促轉會已被認證是失敗的機關，由於作為失當、不被社會接受最終關門。至於促轉會業務未來仍由行政院統籌，國民黨嚴正呼籲行政院引以為戒，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠！行政院未來接手所謂促轉業務後，根本要務應該是修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。

促轉會 國民黨 行政院

延伸閱讀

張善政喊「別投民眾黨」 選將怒了：意圖使人不當選

國民黨：可支配所得成長 柯文哲、鄭文燦、林智堅倒數

徐志榮拒絕國民黨徵召選苗栗縣長 黃健庭尷尬：會繼續勸進

婉拒國民黨徵召選苗栗 徐志榮：相信黨會尊重我的意見

相關新聞

內政部卡蛋？營建署：市府消極避談 勿再推給中央

台北市府今舉行大巨蛋營收分潤記者會，提及內政部卡蛋。營建署再次嚴正聲明，中央樂見大巨蛋完工啟用，提供全民安心打球與安全看...

空軍又墜機 是社會與全民國防距離的另一個試金石

2022年的前五個月，空軍就損失了3架飛機：1月11日，機號6650號的F-16自嘉義水溪靶場撞地，飛行員陳奕上尉殉職；3月14日，2017號幻象2000在台東外海失事，飛行員黃重凱中校獲救；今天（31日）早晨，空軍官校編號0852的AT-3教練機，在高雄岡山墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。

確診兩百萬／護病比放寬醫院沒說的秘密：救活1個 就有1個被放棄

台灣確診數今天跨過了兩百萬例，確診人數居高不下，中央疫情指揮中心宣布，醫院專責病房護病比從原先1：5，放寬依「醫療機構設置標準」為上限，醫學中心為1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引爆基層護理師反彈，後折衷改成專責病房原則上護病比維持1：5，不得超過1：7。護理師出身的民眾黨立委蔡壁如說，一旦放寬護病比，「要救活一個，就有一個默默要被放棄」，這是醫院沒說的秘密。

台美對等「不是老大哥與小老弟」 譚美：不讓台孤軍奮戰

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）昨晚抵台訪問，下午行政院長蘇貞昌接見譚美一行，譚美致詞時說，「美國與...

徐巧芯違停影帶公布引發議論 柯文哲酸：大家雙標

台北市議員徐巧芯紅線違停案燒不完，徐巧芯27日在臉書上表示自己正式向警方申請公布19日違停的密錄器影片，但台北市信義分局...

誰在資訊戰／「孩子走了」是內容農場帶頭炒作？幾個時間點有貓膩

藝人郭彥均一則為醫護人員發聲、訴說疫情慘況的貼文，竟演變成行政院長蘇貞昌親自下令究責、查辦的「資訊戰」，還引爆政治攻防戰。如今調查局和刑事局要查「資訊戰」的源頭，根據都是由「台灣資訊環境研究中心」於27日發布的一分報告，指有20多個內容農場以「很多孩子走了」為題發文，情節可疑。不過，如果還原整個事件的時間軸，會發現其實情況並不是這麼簡單。「資訊戰」或許存在，但發動者未必是「不明的內容農場」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。